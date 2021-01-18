Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, коли він повернувся з Німеччини після лікування від отруєння "Новачком". Через деякий час опозиціонера вивезли звідти.

Де Олексій Навальний проведе ніч 18 січня

За повідомленням очільника регіональної мережі штабів Навального Леоніда Волкова у твіттері, російські силовики вивезли політика з Москви. А перемістили його до 2 відділення поліції підмосковного міста Хімки.

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Саме там зараз перебуває і сам Волков.

Дуже пізно, дуже холодно, але добре було б влаштувати позмінне чергування – аби переконатися, що його (Навального – 24 канал) не відвезуть вночі кудись іще,

– написав він.

Водночас керівник юридичного відділу Фонду боротьби з корупцією В'ячеслав Гімаді, який має нотаріальне доручення представляти інтереси Навального як юрист, до затриманого потрапити не зміг:

"Сказали, що він спить".

Як розцінюють ситуацію Навального у його штабі

У штабі російського опозиціонера впевнені, що Навального затримали "за те, що він вижив і повернувся". І при цьому порушили усі можливі процедури.

Адвоката до Навального в аеропорту відмовилися пускати, бо кордон, а тепер в УВС Хімок – бо нічний час. Цікаво, що вони придумають завтра,

– зауважила речниця Навального Кіра Ярмиш.

З цього приводу висловився також Волков. Він каже, що Навального дійсно мали право затримати на 48 годин:

"Але – ні, вони пишуть, що залишають його під вартою до суду. Такої процедури просто не існує!"

Як відреагували на затримання Навального у світі – читайте тут, а всі новини про ситуацію навколо головного російського опозиціонера – за цим посиланням.