Володимир Путін боїться опозиції. Таким натяком на затримання російського опозиціонера Олексія Навального відреагував державний секретар США Майк Помпео.

Помпео натякнув, що Путін боїться опозиції

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що глибоко стурбований рішенням арештувати опозиційного політика Олексія Навального у Росії. Про це він написав у твіттері.

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Упевнені в собі політичні лідери не бояться конкуруючих голосів і не бачать потреби чинити насильство чи незаконно затримувати політичних опонентів,

– вказав Помпео.

У Путіна заявили, що не в курсі ситуації з Навальним

Увечері 17 січня Навального затримали в аеропорту у Москві. Журналісти видання "Подъем" запитали, що з цього приводу може сказати речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Перепрошую. Його в Німеччині затримали? Я не в курсі,

– відповів Пєсков.

Свою необізнаність, щоправда, він пояснив тим, що якраз сьогодні відбуває останній день своєї відпустки.

Зверніть увагу: за останньою інформацією, вночі 18 січня Олексія Навального перевезли з аеропорту "Шереметьєво" до підмосковного міста Хімки у відділення поліції. Адвоката обіцяють пустити зранку.



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