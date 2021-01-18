Владимир Путин боится оппозиции. Таким намеком на задержание российского оппозиционера Алексея Навального отреагировал государственный секретарь США Майк Помпео.

Помпео намекнул, что Путин боится оппозиции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что глубоко обеспокоен решением арестовать оппозиционного политика Алексея Навального в России. Об этом он написал в твиттере .

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Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости совершать насилие или незаконно задерживать политических оппонентов,

– указал Помпео.

У Путина заявили, что не в курсе ситуации с Навальным

Вечером 17 января Навального задержали в аэропорту в Москве. Журналисты издания "Подъем" спросили, что по этому поводу может сказать представитель Владимира Путина Дмитрий Песков.

Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе,

– ответил Песков.

Свою неосведомленность, правда, он объяснил тем, что как раз сегодня отбывает последний день своего отпуска.