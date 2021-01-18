Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево" в Москве, когда он вернулся из Германии после лечения от отравления "Новичком". Через некоторое время оппозиционера вывезли оттуда.

Где Алексей Навальный проведет ночь 18 января

По сообщению главы региональной сети штабов Навального Леонида Волкова в твиттере, российские силовики вывезли политика из Москвы. А переместили его в 2 отделения полиции подмосковного города Химки.

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Там сейчас находится и сам Волков.

Очень поздно, очень холодно, но хорошо бы устроить посменное дежурство – чтобы убедиться, что его (Навального – 24 канал) не увезут ночью куда-то еще,

– написал он.

В то же время руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади , который имеет нотариальную доверенность представлять интересы Навального как юрист, к задержанному попасть не смог:

"Сказали, что он спит".

Как расценивают ситуацию с Навальным в его штабе

В штабе российского оппозиционера уверены, что Навального задержали "за то, что он выжил и вернулся". И при этом нарушили все возможные процедуры.

Адвоката к Навальному в аэропорту отказались пускать, потому что граница, а теперь в УВД Химок – потому что ночное время. Интересно, что они придумают завтра,

– отметила представительница Навального Кира Ярмыш .

По этому поводу высказался и Волков. Он говорит, что Навального действительно имели право задержать на 48 часов:

"Но – нет, они пишут, что оставляют его под стражей до суда. Такой процедуры просто не существует!"