Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян не молчать и выходить на улицы. Как отметил он, благодаря действиям этой "злодейской власти" происходит только деградация России. Поэтому "это никто не остановит, кроме нас самих".

Детали заявления Навального

Оппозиционный политик отметил, что "жаба, сидящая на трубе" и "эти бункерные воры" больше всего бяться выхода людей на улицы. Об этом Навальный заявил в зале суда перед тем, как ему избрана мера пресечения, сообщает 24 канал.

Важно Навальному избрана мера пресечения: детали

"Потому что это тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он – главный и самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь! Выходите на улицы, выходите не за меня, выходите за себя и свое будущее", – заявил он.

Оппозиционер добавил, что события в зале суда над ним не имеют никакого отношения к законам России. И это все понимают. В то же время он отметил, что последние события вокруг него связаны именно со страхом Кремля, прежде всего его хозяина Владимира Путина. Последнего он назвал "злодейским бункерным дедом".

"Они боятся вас. Они боятся тех людей, кто сможет перестать молчать, осознать свою силу и понять, кто им может противостоять и почему вся Россия подчиняется Путину и его окружению воров. И как только мы это осознаем, выйдем на улицы, и это все просто растворится ", – добавил Навальный.

По его словам, россияне ежедневно теряют возможности, которые им дает настоящее, и одновременно теряют свое будущее.

20 лет подряд мы становимся беднее, наша страна деградирует, наше образование становится все хуже, наша система здравоохранения – все скуднее. Это никто не остановит, кроме нас самих. Поэтому я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас – так много, что если мы захотим чего-то добиться – мы этого добьемся,

– подчеркнул Навальный.

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