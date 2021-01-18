После ареста оппозиционера Алексея Навального в России вечером 18 января стартовали протесты. В частности, люди вышли на улицы Санкт-Петербурга. По последним данным, правоохранители уже задержали примерно 30 человек.

Подробнее о протесте в Петербурге

Сторонники Навального собрались на Невском проспекте, а именно возле Гостиного двора. Правда, еще днем здесь состоялась серия единичных пикетов в поддержку оппозиционера. Об этом сообщает Meduza.

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Активисты вышли на улицу с плакатами "Свободу Навальному" и "Я/МЫ Навальный". Но сразу как количество людей возросло, и начались задержания. Полицейские задерживают участников акции практически сразу же после того, как они разворачивают плакаты.

В то же время правоохранители в мегафон предупреждают людей об административной ответственности за проведение публичных мероприятий и требуют разойтись.

Задержание сторонников Навального у Гостиного двора: смотрите видео

️У Гостиного двора с применением грубой силы задержан активист Весны @PavelChuprunov. Видео: Объектив Реалий pic.twitter.com/hx2TG2QyqZ — Петербургская Весна (@spb_vesna) January 18, 2021

Что известно о задержанных

По состоянию на 18: 14 правоохранители задержали по меньшей мере 26 человек. Среди них есть экс-депутат муниципального образования "Нарвский округ" Анна Каруличева и активист Павел Чупрунов. Об этом сообщает МБХ медиа.

"Не представились, не показали удостоверение, не сказали основание. Забрали плакаты, скрутили руки. В автозаке находятся 24 задержанных,

– рассказал Чупрунов.

Кто еще оказался в автозаках

Журналист телеканала "Дождь" Денис Кабаков. Причину задержания полицейские не назвали.

Руководительница муниципального образования "Гавань" Нелли Вавилина. Она держала фотографию Алексея Навального и его жены Юлии с надписью "Свободу!".

Еще 3 пикетчика, которые стояли с плакатами "Гарант наложил" и "Смени памперс, ботокс. Воняет".

Добавим, что всем вменяют нарушение порядка проведения митингов.

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Что происходит в других городах

Сейчас известно, что еще одна такая акция состоялась в Архангельске. Здесь задержали заместителя координатора местного штаба Навального Егора Бутакова.

Отметим! После того как Навальный призвал людей выходить на протесты, его штабы "немедленно начали" подготовку к крупным митингам по всей России 23 января.

Что этому предшествовало