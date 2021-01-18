Сторонники Навального начали выходить на протесты в России: уже несколько десятков задержанных
После ареста оппозиционера Алексея Навального в России вечером 18 января стартовали протесты. В частности, люди вышли на улицы Санкт-Петербурга. По последним данным, правоохранители уже задержали примерно 30 человек.
Подробнее о протесте в Петербурге
Сторонники Навального собрались на Невском проспекте, а именно возле Гостиного двора. Правда, еще днем здесь состоялась серия единичных пикетов в поддержку оппозиционера. Об этом сообщает Meduza.
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Активисты вышли на улицу с плакатами "Свободу Навальному" и "Я/МЫ Навальный". Но сразу как количество людей возросло, и начались задержания. Полицейские задерживают участников акции практически сразу же после того, как они разворачивают плакаты.
В то же время правоохранители в мегафон предупреждают людей об административной ответственности за проведение публичных мероприятий и требуют разойтись.
Задержание сторонников Навального у Гостиного двора: смотрите видео
Что известно о задержанных
По состоянию на 18: 14 правоохранители задержали по меньшей мере 26 человек. Среди них есть экс-депутат муниципального образования "Нарвский округ" Анна Каруличева и активист Павел Чупрунов. Об этом сообщает МБХ медиа.
"Не представились, не показали удостоверение, не сказали основание. Забрали плакаты, скрутили руки. В автозаке находятся 24 задержанных,
– рассказал Чупрунов.
Кто еще оказался в автозаках
- Журналист телеканала "Дождь" Денис Кабаков. Причину задержания полицейские не назвали.
- Руководительница муниципального образования "Гавань" Нелли Вавилина. Она держала фотографию Алексея Навального и его жены Юлии с надписью "Свободу!".
- Еще 3 пикетчика, которые стояли с плакатами "Гарант наложил" и "Смени памперс, ботокс. Воняет".
Добавим, что всем вменяют нарушение порядка проведения митингов.
Протесты в поддержку Навального в Петербурге: как происходили задержания людей – видео
Что происходит в других городах
Сейчас известно, что еще одна такая акция состоялась в Архангельске. Здесь задержали заместителя координатора местного штаба Навального Егора Бутакова.
Что этому предшествовало
- 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он находился на лечении после отравления "Новичком".
- Самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково". Однако в последний момент его перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Администрация "Внуково" заявила, что такое решение приняли якобы по техническим причинам.
- Навальный был рад вернуться на родину и заявил, что это его "лучший день". Однако уже через считанные минуты политика задержали силовики, когда тот проходил паспортный контроль.
- Сначала оппозиционера задержали якобы для выяснения обстоятельств пересечения государственной границы. А после вообще вывезли из Москвы в подмосковный городок Химки.
- Там Навальному избрали меру пресечения – 30 суток под стражей.
- Российские власти заявили, что Навального задержали как фигуранта по делу "Ив Роше" 7-летней давности.
- Кремль хочет изменить приговор оппозиционеру с условного на реальный. Суд в отношении последнего перенесли на февраль.
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