Навального поместили в СИЗО: он будет жить один
Российского оппозиционера Алексея Навального около 8:00 вечера 18 января поместили в следственный изолятор "Матросская тишина". Политик будет жить один в камере для троих человек.
Детали ареста Навального
Политика поместили в камеру карантинного отдела. Там Навальный будет отбывать 14-дневную самоизоляцию, ведь он только вернулся из-за рубежа. Об этом рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, который посетил Навального в СИЗО, пишет "Медуза".
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По его словам, в камере, где находится оппозиционер, есть:
- холодильник
- электрический чайник
- телевизор
- горячая вода
Навальному выдали постель, посуду и набор средств для личной гигиены.
Оппозиционер сказал членам комиссии, что он счастлив снова оказаться на родине, а также поблагодарил их за поддержку.
Политик отметил, что работники СИЗО не осуществляются на него моральное или психологическое давление.
Задержание Навального: главное
- 17 января российского оппозиционера задержали в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся после длительного лечения в Германии.
- Силовики увезли Навального в подмосковный город Химки в отделение полиции.
- Прямо в полицейском участке политику избрали меру пресечения – 30 суток содержания под стражей.
- По словам правозащитников, это – незаконно. Поскольку арест на 30 суток условно осужденного не предусмотрен законом.
- Кремль хочет изменить приговор оппозиционеру из условного на реальный. Говорится о деле 7-летней давности.
- Суд по этому делу перенесли на февраль.
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