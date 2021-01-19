Российского оппозиционера Алексея Навального около 8:00 вечера 18 января поместили в следственный изолятор "Матросская тишина". Политик будет жить один в камере для троих человек.

Детали ареста Навального

Политика поместили в камеру карантинного отдела. Там Навальный будет отбывать 14-дневную самоизоляцию, ведь он только вернулся из-за рубежа. Об этом рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, который посетил Навального в СИЗО, пишет "Медуза".

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По его словам, в камере, где находится оппозиционер, есть:

холодильник

электрический чайник

телевизор

горячая вода

Навальному выдали постель, посуду и набор средств для личной гигиены.

Оппозиционер сказал членам комиссии, что он счастлив снова оказаться на родине, а также поблагодарил их за поддержку.

Политик отметил, что работники СИЗО не осуществляются на него моральное или психологическое давление.

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