В Парламентской ассамблее Совета Европы решили провести срочные дебаты по отравлению Алексея Навального. Такое решение поддержал правовой комитет ПАСЕ. Россияне участвовать в дебатах категорически отказались.

Россия проигнорировала заседание правового комитета

За обсуждение ситуации с Навальным выступили 20 членов правового комитета, против были двое. Об этом написал в телеграмме участник украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в телеграмме.

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Россияне заседание комитета проигнорировали. Более того, руководитель делегации России Петр Толстой заявил, что представители Москвы не будут участвовать ни в каких мероприятиях в отношении Навального. Сам Толстой назвал версию об отравлении оппозиционера "надуманной и претенциозной".

Такие шаги изрядно возмутили европейских делегатов.

Литовский депутат Эмануэлис Зингерис отметил, что возможность вести диалог с Россией стала в свое время главным аргументом в дискуссии о том, стоит ли возвращать российскую делегацию, которая так и не выполнила никаких условий от ПАСЕ. Но российские депутаты и сейчас не сотрудничают ни с ассамблеей, ни с правовым комитетом,

– написал Гончаренко.

Дебаты состоятся во время зимней сессии ПАСЕ

Отметим, что заседание правового комитета ПАСЕ по ситуации с российским оппозиционером анонсировали еще в декабре прошлого года. На встречу пригласили самого Навального, однако, конечно, он не приехал, ведь сейчас задержан в России.

Важно! Дебаты по Навальному проведут на предстоящей зимней сессии ПАСЕ, которая начнется 25 января.

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