ПАСЕ проведет срочные дебаты по Навальному: Россия устроила бойкот
В Парламентской ассамблее Совета Европы решили провести срочные дебаты по отравлению Алексея Навального. Такое решение поддержал правовой комитет ПАСЕ. Россияне участвовать в дебатах категорически отказались.
Россия проигнорировала заседание правового комитета
За обсуждение ситуации с Навальным выступили 20 членов правового комитета, против были двое. Об этом написал в телеграмме участник украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в телеграмме.
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Россияне заседание комитета проигнорировали. Более того, руководитель делегации России Петр Толстой заявил, что представители Москвы не будут участвовать ни в каких мероприятиях в отношении Навального. Сам Толстой назвал версию об отравлении оппозиционера "надуманной и претенциозной".
Такие шаги изрядно возмутили европейских делегатов.
Литовский депутат Эмануэлис Зингерис отметил, что возможность вести диалог с Россией стала в свое время главным аргументом в дискуссии о том, стоит ли возвращать российскую делегацию, которая так и не выполнила никаких условий от ПАСЕ. Но российские депутаты и сейчас не сотрудничают ни с ассамблеей, ни с правовым комитетом,
– написал Гончаренко.
Дебаты состоятся во время зимней сессии ПАСЕ
Отметим, что заседание правового комитета ПАСЕ по ситуации с российским оппозиционером анонсировали еще в декабре прошлого года. На встречу пригласили самого Навального, однако, конечно, он не приехал, ведь сейчас задержан в России.
Главное об отравлении Алексея Навального:
- Российского оппозиционера отравили в августе 2020 года.
- Плохо ему стало во время перелета из Томска в Москву.
- Навального сначала лечили в Омске, где признаков отравления не обнаружили.
- Впоследствии политика перевезли в Германию. Европейские специалисты определили, что пациента отравили "Новичком".
- Согласно разговору самого Навального с сотрудником ФСБ, отравление организовали российские спецслужбы.
- 17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали.
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