В России 21 января силовики начали массово задерживать людей из профессионального окружения арестованного оппозиционера Алексея Навального. Все потому, что на 23 января сторонники политика запланировали провести митинги по всей стране.

Среди задержанных есть пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Когда силовики пришли в ее квартиру она более часа не открывала им дверь. Об этом сообщает "Медуза".

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Полицейские угрожали, что составят на Ярмыш админпротокол, если она не откроет дверь. Впоследствии к пресс-секретарю Навального приехала ее адвокат, после того Ярмыш сразу задержали по обвинению в призыве к несанкционированной акции. Силовики провели обыски в квартире женщины.

Меня оставляют на ночь в камере для административно задержанных. Суд будет завтра, во сколько – неизвестно. 23 января должно стать легендарным,

– написала Ярмыш в своем твиттере.

Ну все, меня оставляют на ночь в камере для административно задержанных. Суд будет завтра, во сколько - неизвестно. 23 января должно стать легендарным — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 21, 2021

Кого еще задержали силовики в Москве

► Силовики также задержали юристов Фонда борьбы с коррупцией Навального – Любовь Соболь и Владлена Лося.

Соболь увезли в полицию, чтобы составить административный протокол за призывы к акции. По словам адвоката юристки Владимира Воронина, ее обвиняют в повторном нарушении установленного порядка организации митинга. Впоследствии женщины отпустили из участка.

Гражданину Беларуси Лосю приказали покинуть Россию до 25 января с последующим запретом на въезд на 2,5 лет. Когда в Даниловский участок полиции к юристу приехал адковат "Апологии протеста" Мансур Гильманов, на него напали. Кроме того, адвоката оставили на ночь в отделении и составили на него протокол за неповиновение полицейским.

️В отделе полиции напали на нашего адвоката Мансура Гильманова. Он приехал в ОВД «Даниловский» к юристу ФБК Владлену Лосю.



На Мансура напал сотрудник полиции, сбил его с ног, положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине. Полицейский хочет составить протокол по ст.19.3 КоАП pic.twitter.com/WApytrrIiA — Апология протеста (@apologiaprotest) January 21, 2021

► На Ленинградском вокзале задержали сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Его на автозаке увезли в полицейский участок и оставили там на ночь.

► Силовики также приходили домой к координатору московского штаба Навального Олега Степанова. Однако того, в доме не было. По его словам, милиция выключила в его доме свет.

По месту моего проживания пришла полиция. Час назад они выключили свет, дома только @nesteliza_ и кошки. Меня нет.



Полиции около 5 человек. На этаже, в подъезде, на улице. + в гражданском.



Официально обращаюсь к @mvd_official. Включите свет! pic.twitter.com/bEKRUqEKxz — Олег Степанов (@olsnov) January 21, 2021

Задержания в других городах

В Краснодаре задержали координатора местного штаба Навального Анастасию Панченко.

В городе Лебедяни Липецкой области – 50-летнюю Галину Гребенникову, которая планировала 23 января приехать на акцию поддержки оппозиционера.

В Калининграде задержали волонтера местного штаба Навального, которого представляют как Рагнар Рейна. Его арестовали на 3 января.

Во Владивостоке – координатора штаба политика Екатерину Ведерникову.

Обратите внимание! Российского оппозиционера задержали 17 января. Суд арестовал его на 30 суток. По словам правозащитников, это – незаконно. Поскольку арест на 30 суток условно осужденного не предусмотрен законом. По всей России сторонники Навального начали готовиться к митингам. Полицейские пригрозили им ответственностью. Больше о деле с Навальным – читайте здесь.