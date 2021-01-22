Кіру Ярмиш – речницю Олексія Навального – 22 січня заарештували на 9 діб. Жінку визнали винною у закликах до участі у несанкціонованих протестах 23 січня.

Опозиціонерка закликала людей прийти на акцію протесту. Про це Ярмиш написала у своєму акаунті у твітері.

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Заарештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня 14.00, центральні вулиці ваших міст. Приходьте,

– заявила Ярмиш.

Зверніть увагу! У четвер, 21 січня, у Росії розпочалися масові затримання соратників Навального. Серед них є юристи "Фонду боротьби з корупцією" – Любов Соболь та Владлен Лось.

Що відомо про Кіру Ярмиш

Кіра Ярмиш – громадська діячка та письменниця.

Прессекретаркою Навального Ярмиш стала у 2014 році.

Упродовж 2018 – 2020 років пережила низку затримань.

Свій досвід ув'язнень Ярмиш описала у книзі. У 2020 році світ побачив роман під назвою "Неймовірні пригоди у жіночій камері №3".

Книга отримала схвальні відгуки від низки російських письменників.

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