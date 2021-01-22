Ви знаєте, що робити: суд обрав запобіжний захід речниці Навального Ярмиш
Кіру Ярмиш – речницю Олексія Навального – 22 січня заарештували на 9 діб. Жінку визнали винною у закликах до участі у несанкціонованих протестах 23 січня.
Опозиціонерка закликала людей прийти на акцію протесту. Про це Ярмиш написала у своєму акаунті у твітері.
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Заарештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня 14.00, центральні вулиці ваших міст. Приходьте,
– заявила Ярмиш.
Що відомо про Кіру Ярмиш
- Кіра Ярмиш – громадська діячка та письменниця.
- Прессекретаркою Навального Ярмиш стала у 2014 році.
- Упродовж 2018 – 2020 років пережила низку затримань.
- Свій досвід ув'язнень Ярмиш описала у книзі. У 2020 році світ побачив роман під назвою "Неймовірні пригоди у жіночій камері №3".
- Книга отримала схвальні відгуки від низки російських письменників.
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