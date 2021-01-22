Киру Ярмыш – пресс-секретаря Алексея Навального – 22 января арестовали на 9 суток. Женщину признали виновной в призывах к участию в несанкционированных протестах 23 января.

Даже после приговора суда оппозиционерка призвала людей прийти на акцию протеста. Об этом Ярмыш написала в своем аккаунте в твиттере.

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Арестовали на 9 суток. Ну, вы знаете, что делать. 23 января, 14:00, центральные улицы ваших городов. Приходите,

– заявила Ярмыш.

Обратите внимание! В четверг, 21 января, в России начались массовые задержания соратников Навального. Среди них – юристы "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Владлен Лось.

Что известно о Кире Ярмыш

Кира Ярмыш – общественная деятельница и писательница.

Пресс-секретарем Навального Ярмыш стала в 2014 году.

В течение 2018 – 2020 годов пережила ряд задержаний.

Свой опыт заключений Ярмыш описала в книге. В 2020 году мир увидел роман под названием "Невероятные приключения в женской камере №3".

Книга получила положительные отзывы от ряда российских писателей.

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