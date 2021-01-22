Навального могут приговорить к более 10 годам колонии, – Bloomberg
Оппозиционера Алексея Навального в России могут приговорить к более 10 годам колонии. Сейчас Навальный является фигурантом 2 дел: по "Ив Роше" и "Фонду борьбы с коррупцией".
Условный срок по делу "Ив Роше" – 3,5 года – могут заменить на реальный. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.
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Во время судебного процесса Навальный уже пробыл в колонии год. Поэтому сейчас оппозиционера могут лишить свободы на 2,5 года.
Еще 10 лет колонии Навальный может получить из-за дела о мошенничестве с пожертвованиями в "Фонде борьбы с коррупцией".
Задержание Навального: что известно
- 17 января Навальный вернулся в Москву. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Шереметьево".
- В полицейском участке оппозиционеру избрали меру пресечения в виде 30 суток содержания под стражей.
- Навальный написал пост из СИЗО. В нем оппозиционер заявляет, что не жалеет о возвращении в Россию.
- 18 января "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального обнародовал пространное расследование в отношении так называемого дворца Путина под Геленджиком.
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