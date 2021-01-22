Оппозиционера Алексея Навального в России могут приговорить к более 10 годам колонии. Сейчас Навальный является фигурантом 2 дел: по "Ив Роше" и "Фонду борьбы с коррупцией".

Условный срок по делу "Ив Роше" – 3,5 года – могут заменить на реальный. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

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Во время судебного процесса Навальный уже пробыл в колонии год. Поэтому сейчас оппозиционера могут лишить свободы на 2,5 года.

Еще 10 лет колонии Навальный может получить из-за дела о мошенничестве с пожертвованиями в "Фонде борьбы с коррупцией".

Обратите внимание! Накануне митингов, 23 января, в России массово задерживают сторонников Навального. Среди задержанных также есть пресс-секретарь оппозиционера – Кира Ярмыш. Ей инкриминируют призывы к участию в несанкционированной акции.

Задержание Навального: что известно