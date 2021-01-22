Навального можуть засудити до понад 10 років колонії, – Bloomberg
Опозиціонера Олексія Навального у Росії можуть засудити до понад 10 років колонії. Наразі Навальний є фігурантом 2 справ: щодо "Ів Роше" та "Фонду боротьби з корупцією".
Умовний термін у справі "Ів Роше" – 3,5 роки – можуть замінити на реальний. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.
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Під час судового процесу Навальний вже пробув у колонії рік. Тому наразі опозиціонера можуть позбавити волі на 2,5 роки.
Ще 10 років колонії Навальний може отримати через справу щодо шахрайства з пожертвами у "Фонді боротьби з корупцією".
Затримання Навального: що відомо
- 17 січня Навальний повернувся до Москви. Його затримали під час проходження паспортного контролю в аеропорту "Шереметьєво".
- У поліцейському відділку опозиціонерові обрали запобіжний захід у вигляді 30 діб тримання під вартою.
- Навальний написав пост із СІЗО. У ньому опозиціонер заявляє, що не шкодує про повернення у Росію.
- 18 січня "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального оприлюднив розлоге розслідування щодо так званого палацу Путіна під Геленджиком.
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