Опозиціонера Олексія Навального у Росії можуть засудити до понад 10 років колонії. Наразі Навальний є фігурантом 2 справ: щодо "Ів Роше" та "Фонду боротьби з корупцією".

Умовний термін у справі "Ів Роше" – 3,5 роки – можуть замінити на реальний. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Bloomberg.

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Під час судового процесу Навальний вже пробув у колонії рік. Тому наразі опозиціонера можуть позбавити волі на 2,5 роки.

Ще 10 років колонії Навальний може отримати через справу щодо шахрайства з пожертвами у "Фонді боротьби з корупцією".

Зверніть увагу! Напередодні мітингів, 23 січня, у Росії масово затримують прихильників Навального. Серед затриманих також є прессекретарка опозиціонера – Кіра Ярмиш. Їй інкримінують заклики до участі у несанкціонованій акції.

Затримання Навального: що відомо