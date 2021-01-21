Зупинити "Північний потік-2": Європарламент закликав ввести санкції через арешт Навального
Європейський парламент 21 січня рішуче засудив арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Депутати проголосували за резолюцію, в якій закликали посилити санкції проти Росії та зупинити будівництво "Північного потоку-2".
Документ підтримав 581 парламентар, 50 проголосували проти та 44 утрималися. Про це повідомляє "Європейська правда".
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Євродепутати вважають, що поведінка країни-агресора є неприпустимою для члена Ради Європи та ОБСЄ. Вони закликали дати оцінку порушенням зобов'язань, які взяла на себе Росія.
Європарламент закликав ввести санкції за арешт Навального
- Європарламент закликав Кабінет міністрів і держави-члени Ради Європи розпочати процедуру покарання проти Росії в Європейському суді з прав людини. Процедура покарання може призвести до припинення прав держави в Раді Європи.
- Євродепутати закликали ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією та вимагають негайно припинити будівництво "Північного потоку-2".
- В окремому пункті парламентарі закликали Раду ЄС ввести санкції проти "російських олігархів, пов'язаних з режимом, і членів близького оточення президента Путіна, а також медіапропагандистів".
- Також депутати закликали ввести санкції проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до арешту та ув’язнення Олексія Навального.
Отруєння та затримання Олексія Навального: коротко
- У серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Сам політик звинувачує у замаху на його життя ФСБ Росії та найближче оточення президента країни-агресора Володимира Путіна.
- Навального спершу лікували в Росії, а потім у німецькій клініці "Шаріте".
- У Німеччині фахівці з'ясували, що опозиціонера отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
- Навальний повернувся до Росії 17 січня 2021 року. Його одразу затримали в аеропорту.
- Наступного дня йому обрали запобіжний захід – взяли під варту на 30 діб.
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