Європейський парламент 21 січня рішуче засудив арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Депутати проголосували за резолюцію, в якій закликали посилити санкції проти Росії та зупинити будівництво "Північного потоку-2".

Документ підтримав 581 парламентар, 50 проголосували проти та 44 утрималися. Про це повідомляє "Європейська правда".

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Євродепутати вважають, що поведінка країни-агресора є неприпустимою для члена Ради Європи та ОБСЄ. Вони закликали дати оцінку порушенням зобов'язань, які взяла на себе Росія.

Європарламент закликав ввести санкції за арешт Навального

Європарламент закликав Кабінет міністрів і держави-члени Ради Європи розпочати процедуру покарання проти Росії в Європейському суді з прав людини. Процедура покарання може призвести до припинення прав держави в Раді Європи.

Євродепутати закликали ЄС і його держави-члени критично переглянути співпрацю з Росією та вимагають негайно припинити будівництво "Північного потоку-2".

В окремому пункті парламентарі закликали Раду ЄС ввести санкції проти "російських олігархів, пов'язаних з режимом, і членів близького оточення президента Путіна, а також медіапропагандистів ".

". Також депутати закликали ввести санкції проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до арешту та ув’язнення Олексія Навального.

Зверніть увагу! У вересні 2020 року Європарламент ухвалив резолюцію щодо отруєння Навального. Однак тоді лише нагадав про те, що будівництво "Північного потоку-2" слід зупинити. Цього разу позиція євродепутатів набагато жорсткіша – негайне припинення будівництва газогону.

Отруєння та затримання Олексія Навального: коротко