Остановить "Северный поток-2": Европарламент призвал ввести санкции из-за ареста Навального
Европейский парламент 21 января решительно осудил арест российского оппозиционера Алексея Навального. Депутаты проголосовали за резолюцию, в которой призвали ужесточить санкции против России и остановить строительство "Северного потока-2".
Документ поддержал 581 парламентарий, 50 проголосовали против и 44 воздержались. Об этом сообщает "Европейская правда".
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Евродепутаты считают, что поведение страны-агрессора недопустимо для члена Совета Европы и ОБСЕ. Они призвали дать оценку нарушениям обязательств, которые взяла на себя Россия.
Европарламент призвал ввести санкции за арест Навального
- Европарламент призвал Кабинет министров и государства-члены Совета Европы начать процедуру наказания против России в Европейском суде по правам человека. Процедура наказания может привести к прекращению прав государства в Совете Европы.
- Евродепутаты призвали ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией и требуют немедленно прекратить строительство "Северного потока-2".
- В отдельном пункте парламентарии призвали Совет ЕС ввести санкции против "российских олигархов, связанных с режимом, и членов близкого окружения президента Путина, а также медиапропагандистов".
- Также депутаты призвали ввести санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к аресту и заключению Алексея Навального.
Отравление и задержание Алексея Навального: коротко
- В августе 2020 года российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Сам политик обвиняет в покушении на его жизнь ФСБ России и ближайшее окружение президента страны-агрессора Владимира Путина.
- Навального сперва лечили в России, а потом в немецкой клинике "Шарите".
- В Германии специалисты выяснили, что оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".
- Навальный вернулся в Россию 17 января 2021 года. Его сразу задержали в аэропорту.
- На следующий день ему избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток.
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