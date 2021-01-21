Европейский парламент 21 января решительно осудил арест российского оппозиционера Алексея Навального. Депутаты проголосовали за резолюцию, в которой призвали ужесточить санкции против России и остановить строительство "Северного потока-2".

Документ поддержал 581 парламентарий, 50 проголосовали против и 44 воздержались. Об этом сообщает "Европейская правда".

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Евродепутаты считают, что поведение страны-агрессора недопустимо для члена Совета Европы и ОБСЕ. Они призвали дать оценку нарушениям обязательств, которые взяла на себя Россия.

Европарламент призвал ввести санкции за арест Навального

Европарламент призвал Кабинет министров и государства-члены Совета Европы начать процедуру наказания против России в Европейском суде по правам человека. Процедура наказания может привести к прекращению прав государства в Совете Европы.

Евродепутаты призвали ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией и требуют немедленно прекратить строительство "Северного потока-2".

В отдельном пункте парламентарии призвали Совет ЕС ввести санкции против "российских олигархов, связанных с режимом, и членов близкого окружения президента Путина, а также медиапропагандистов".

Также депутаты призвали ввести санкции против физических и юридических лиц, которые причастны к аресту и заключению Алексея Навального.

Обратите внимание! В сентябре 2020 года Европарламент принял резолюцию по отравлению Навального. Однако тогда лишь напомнил о том, что строительство "Северного потока-2" следует остановить. На этот раз позиция евродепутатов гораздо жестче – немедленное прекращение строительства газопровода.

Отравление и задержание Алексея Навального: коротко