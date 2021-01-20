Евросоюз должен остановить строительство газопровода "Северный поток-2", а также ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального. Европарламент потребует таких действий от ЕС.

Проект резолюции планируют рассмотреть 21 января. Его планируют поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, членов партии "Зеленые" и либералы, сообщает Spiegel.

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Санкции могут быть направлены против физических и юридических лиц, которые причастны к задержанию российского оппозиционера Алексея Навального.

В частности, под них могут попасть

российские олигархи,

члены ближайшего окружения Владимира Путина,

медиапропагандисты

После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть,

– заявил глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.

Он подчеркнул, что вопрос строительства "Северного потока-2" является возможностью дополнительного давления на Россию.

Какие именно ограничения планируют внедрить

люди под санкциями не смогут въезжать в страны ЕС4,

их активы в Евросоюзе будут заморожены.

Если резолюцию примут, санкции могут ввести только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС.

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