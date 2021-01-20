Европарламент потребует от ЕС остановить строительство "Северного потока-2": причина
Евросоюз должен остановить строительство газопровода "Северный поток-2", а также ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального. Европарламент потребует таких действий от ЕС.
Проект резолюции планируют рассмотреть 21 января. Его планируют поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, членов партии "Зеленые" и либералы, сообщает Spiegel.
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Санкции могут быть направлены против физических и юридических лиц, которые причастны к задержанию российского оппозиционера Алексея Навального.
В частности, под них могут попасть
- российские олигархи,
- члены ближайшего окружения Владимира Путина,
- медиапропагандисты
После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть,
– заявил глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.
Он подчеркнул, что вопрос строительства "Северного потока-2" является возможностью дополнительного давления на Россию.
Какие именно ограничения планируют внедрить
- люди под санкциями не смогут въезжать в страны ЕС4,
- их активы в Евросоюзе будут заморожены.
Если резолюцию примут, санкции могут ввести только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС.
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Отравление и задержание Алексея Навального: основное
- Российского оппозиционера отравили в августе 2020 года. Сначала он лечился в России, а потом в немецкой клинике "Шарите".
- Европейские специалисты определили, что пациента отравили "Новичком". Из разговора Навального с сотрудником ФСБ известно, что к организации отравления были причастны российские спецслужбы.
- 17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали. На следующий день ему избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток.
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