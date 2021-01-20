Євросоюз повинен зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", а також ввести санкції проти Росії через арешт Олексія Навального. Європарламент вимагатиме таких дій від ЄС.

Проєкт резолюції планують розглянути 21 січня. Його планують підтримати фракції консерваторів, соціал-демократів, членів партії "Зелені" та ліберали, повідомляє Spiegel.

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Санкції можуть бути спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

Зокрема, під них можуть потрапити

російські олігархи,

члени найближчого оточення Володимира Путіна,

медіапропагандисти.

Після російської атаки на Навального ми повинні говорити й про енергетичне питання. Це найпотужніший аргумент, який у нас є,

– заявив глава фракції Європейської народної партії Манфред Вебер.

Він наголосив, що питання будівництва "Північного потоку – 2" є можливістю додаткового тиску на Росію.

Які саме обмеження планують впровадити

люди під санкціями не зможуть в'їжджати в країни ЄС4,

їхні активи в Євросоюзі будуть заморожені.

Якщо резолюцію приймуть, санкції можуть ввести тільки рішенням всіх 27 членів ЄС через механізми Ради ЄС.

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