Європарламент вимагатиме від ЄС зупинити будівництво "Північного потоку-2": причина
Євросоюз повинен зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", а також ввести санкції проти Росії через арешт Олексія Навального. Європарламент вимагатиме таких дій від ЄС.
Проєкт резолюції планують розглянути 21 січня. Його планують підтримати фракції консерваторів, соціал-демократів, членів партії "Зелені" та ліберали, повідомляє Spiegel.
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Санкції можуть бути спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до затримання російського опозиціонера Олексія Навального.
Зокрема, під них можуть потрапити
- російські олігархи,
- члени найближчого оточення Володимира Путіна,
- медіапропагандисти.
Після російської атаки на Навального ми повинні говорити й про енергетичне питання. Це найпотужніший аргумент, який у нас є,
– заявив глава фракції Європейської народної партії Манфред Вебер.
Він наголосив, що питання будівництва "Північного потоку – 2" є можливістю додаткового тиску на Росію.
Які саме обмеження планують впровадити
- люди під санкціями не зможуть в'їжджати в країни ЄС4,
- їхні активи в Євросоюзі будуть заморожені.
Якщо резолюцію приймуть, санкції можуть ввести тільки рішенням всіх 27 членів ЄС через механізми Ради ЄС.
Зверніть увагу Я не шкодую: Навальний написав перший пост із СІЗО
Отруєння та затримання Олексія Навального: основне
- Російського опозиціонера отруїли у серпні 2020 року. Спершу він лікувався у Росії, а тоді в німецькій клініці "Шаріте".
- Європейські фахівці визначили, що пацієнта отруїли "Новачком". З розмови Навального зі співробітником ФСБ відомо, що до організації отруєння були причетні російські спецслужби.
- 17 січня Навальний повернувся до Росії, де його одразу ж затримали. Наступного дня йому обрали запобіжний захід – взяли під варту на 30 діб.
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