Протесты сторонников Навального: МВД России массово собирает силовиков
Российских силовиков и правоохранителей собирают на рабочих местах 23 января. Официальная причина – уборка помещений. Заметим, что в этот же день сторонники оппозиционера Алексея Навального запланировали масштабный митинг.
Российских силовиков массово созывают в день протестов: детали
Соответствующее поручение дал заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика. Об этом сообщает Meduza.
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Организовать проведение личным составом 22 – 23 января 2021 года мероприятий по обеспечению чистоты и порядка в служебных помещениях,
– говорится в документе.
В то же время необходимость уборки объясняют профилактикой распространения коронавируса.
Другие детали распоряжения
- Оно датировано 20 января и адресовано руководителям подразделений центрального аппарата МВД, территориальных органов и организаций системы МВД.
- Документ получили уже по меньшей мере в центральном аппарате МВД.
Что может быть причиной такого сбора силовиков
Прежде всего его связывают с акциями в поддержку Алексея Навального и называют неофициальной мобилизацией. В частности, один из собеседников ресурса заявил, что он сталкивается впервые с практикой МВД собирать людей на рабочих местах в субботу.
Еще два источника усомнились в такой версии. По словам одного из них, в профильных подразделениях центрального аппарата МВД идет "обычное усиление", которое касается только мужчин.
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Ситуация вокруг Алексея Навального: коротко
- Оппозиционный политик вернулся из Германии 17 января. Там он лечился от отравления "Новичком".
- Самолет, которым летел Навальный, сел в Москве не сразу, поскольку решили сменить аэропорт – с "Внуково" на "Шереметьево".
- И сразу же после приземления Навального задержали, а на следующий день избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток.
- Это дело тянется с 2014 года и касается махинаций с компанией "Ив-Роше". Ранее оппозиционер получил 3,5 года условно, теперь срок могут заменить на реальный. Все потому, что Навальный во время пребывания в Германии не являлся в полицию.
- Сторонники Навального собираются устроить масштабные митинги 23 января. И накануне полиция пришла, в частности, к сотруднику расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову.
- Силовики наведались и к Кире Ярмыш, пресс-секретарю оппозиционера. Она не открывала дверь полицейским и ждала адвоката. В конце концов ее все же доставили в участок и провели обыск в квартире. Впоследствии суд арестовал Ярмыш на 9 суток.
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