Российских силовиков и правоохранителей собирают на рабочих местах 23 января. Официальная причина – уборка помещений. Заметим, что в этот же день сторонники оппозиционера Алексея Навального запланировали масштабный митинг.

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Соответствующее поручение дал заместитель министра внутренних дел России Виталий Шулика. Об этом сообщает Meduza.

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Организовать проведение личным составом 22 – 23 января 2021 года мероприятий по обеспечению чистоты и порядка в служебных помещениях,

– говорится в документе.

В то же время необходимость уборки объясняют профилактикой распространения коронавируса.

Другие детали распоряжения

Оно датировано 20 января и адресовано руководителям подразделений центрального аппарата МВД, территориальных органов и организаций системы МВД.

Документ получили уже по меньшей мере в центральном аппарате МВД.

Что может быть причиной такого сбора силовиков

Прежде всего его связывают с акциями в поддержку Алексея Навального и называют неофициальной мобилизацией. В частности, один из собеседников ресурса заявил, что он сталкивается впервые с практикой МВД собирать людей на рабочих местах в субботу.

Еще два источника усомнились в такой версии. По словам одного из них, в профильных подразделениях центрального аппарата МВД идет "обычное усиление", которое касается только мужчин.

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