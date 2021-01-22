Российский президент Алексей Навальный поблагодарил за пересмотр расследования его фонда о дворце президента России Владимира Путина. Также, на всякий случай, политик предупредил, что не планирует самоубийство.

Что написал Навальный

Психоэмоциональное состояние политика стабильное. Об этом Навальный написал в своем Инстаграме.

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В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление – оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками,

– подчеркнул Навальный.

Кроме того, политик заявил, что не ожидал такой поддержки расследования о дворце Путина. Навальный надеялся на 25 миллионов просмотров, а получилось 40. Также он поблагодарил школьникам, которые, по словам адвоката, устроили "беспредел в тиктоке".

Кроме того, Навальный выразил уверенность, что извне его ждет много хороших людей, поэтому подмога придет.

Обратите внимание! Навального отравили "Новичком" 20 августа. С тех пор он находился в Германии на лечении. Подробнее – читайте здесь.

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