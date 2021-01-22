В мои планы не входит вешаться: Навальный написал письмо из СИЗО
Российский президент Алексей Навальный поблагодарил за пересмотр расследования его фонда о дворце президента России Владимира Путина. Также, на всякий случай, политик предупредил, что не планирует самоубийство.
Что написал Навальный
Психоэмоциональное состояние политика стабильное. Об этом Навальный написал в своем Инстаграме.
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В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление – оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками,
– подчеркнул Навальный.
Кроме того, политик заявил, что не ожидал такой поддержки расследования о дворце Путина. Навальный надеялся на 25 миллионов просмотров, а получилось 40. Также он поблагодарил школьникам, которые, по словам адвоката, устроили "беспредел в тиктоке".
Кроме того, Навальный выразил уверенность, что извне его ждет много хороших людей, поэтому подмога придет.
Задержание Навального: что известно
- Навальный вернулся из Германии 17 января. Его сразу задержали в аэропорту.
- В отделении полиции Навальному избрали меру пресечения: его взяли под стражу на 30 суток. Дело тянется с 2014 года касается махинаций с компанией "Ив-Роше".
- Ранее оппозиционер получил 3,5 года условно, теперь срок могут заменить на реальный. Все потому, что Навальный во время пребывания в Германии не являлся в полицию.
- Сторонники Навального собираются устроить масштабные митинги 23 января.
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