Російський позиціонер Олексій Навальний подякував за перегляд розслідування його фонду про палац президента Росії Володимира Путіна. Також, на всяк випадок, політик попередив, що не планує самогубство.

Що написав Навальний

Психоемоційний стан політика стабільний. Про це Навальний написав у своєму інстаграмі.

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У мої плани не входить вішатися на віконній решітці, а також розкривати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу по сходах. Мені кожен день міряють тиск – воно як у космонавта і раптовий серцевий напад виключений. Я не п'ю самогон і не об'їдаюся рафаелками,

– наголосив Навальний.

Крім того, політик заявив, що не очікував такої підтримки розслідування про палац Путіна. Навальний сподівався на 25 мільйонів переглядів, а вийшло 40. Також він подякував школярам, які, за словами адвоката, влаштували "свавілля у тіктоці".

Крім того, Навальний висловив впевненість, що ззовні його чекає багато хороших людей, тож підмога прийде.

Зверніть увагу! Навального отруїли "Новачком" 20 серпня. Відтоді він перебував у Німеччині на лікуванні. Детальніше – читайте тут.

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