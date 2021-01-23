У Росії із самого ранку 23 січня почалися масові акції протесту. Люди виходять на вулиці з вимогою звільнити опозиціонера Олексія Навального. Станом на 10:30 у Москві ще не почалися протести, однак силовики вже готуються до затримань.

Очевидці помітили важку бронетехніку, яка рухалася у напрямку Москви. Про це повідомляє телеграм-канал "Медуза".

Більше про це "Ми не боїмося": у Росії почалися акції на підтримку Навального – фото, відео

За інформацією видання, колону бронетехніки помітили приблизно о 10:00 на Горьківському шосе. Вона рухалася у бік Москви, де 23 січня має відбутися акція протесту.

Також на Пушкінській площі, де мали б збиратися прихильники Навального, комунальники вирішили перекласти плитку. Вони встановили огорожу і не пускають туди людей. Крім комунальників на Пушкінській площі чергують силовики.

У бік Москви їде спецтехніка, силовики готуються до протесту / Фото "Медуза", МХБ

Користувачі соцмереж поскаржилися на перебої в роботі Twitter у Москві. В інших великих містах Росії істотних проблем не спостерігається.

У Москві початок заходу заплановано на 14:00.

Акції протесту 23 січня у Росії: що відомо