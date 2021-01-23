Протести у Росії: у напрямку Москви їде важка бронетехніка – фото
У Росії із самого ранку 23 січня почалися масові акції протесту. Люди виходять на вулиці з вимогою звільнити опозиціонера Олексія Навального. Станом на 10:30 у Москві ще не почалися протести, однак силовики вже готуються до затримань.
Очевидці помітили важку бронетехніку, яка рухалася у напрямку Москви. Про це повідомляє телеграм-канал "Медуза".
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За інформацією видання, колону бронетехніки помітили приблизно о 10:00 на Горьківському шосе. Вона рухалася у бік Москви, де 23 січня має відбутися акція протесту.
Також на Пушкінській площі, де мали б збиратися прихильники Навального, комунальники вирішили перекласти плитку. Вони встановили огорожу і не пускають туди людей. Крім комунальників на Пушкінській площі чергують силовики.
У бік Москви їде спецтехніка, силовики готуються до протесту / Фото "Медуза", МХБ
Користувачі соцмереж поскаржилися на перебої в роботі Twitter у Москві. В інших великих містах Росії істотних проблем не спостерігається.
У Москві початок заходу заплановано на 14:00.
Акції протесту 23 січня у Росії: що відомо
- 23 січня у декількох регіонах Росії розпочалися акції протесту на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.
- Станом на 10:00 в акціях протесту на підтримку Олексія Навального взяли участь понад 15 000 людей з різних регіонів Росії.
- Люди протестували у таких містах: Улан-Уде, Чита, Благовєщенськ, Іркутськ, Комсомольськ-на-Амурі, Магадан, Томськ, Кемерово, Владивосток, Хабаровськ.
- За попередньою інформацією, вже затримали 48 осіб, однак кількість затриманих може бути у рази більшою.
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