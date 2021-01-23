В России с самого утра 23 января начались массовые акции протеста. Люди выходят на улицы с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 10: 30 в Москве еще не начались протесты, однако силовики уже готовятся к задержаниям.

Очевидцы заметили тяжелую бронетехнику, которая двигалась в направлении Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал "Медуза".

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По информации издания, колонну бронетехники заметили примерно в 10:00 на Горьковском шоссе. Она двигалась в сторону Москвы, где 23 января должна состояться акция протеста.

Также на Пушкинской площади, где должны были бы собираться сторонники Навального, коммунальщики решили переложить плитку. Они установили ограждение и не пускают туда людей. Помимо коммунальщиков на Пушкинской площади дежурят силовики.

В сторону Москвы едет спецтехника, силовики готовятся к протесту / Фото "Медуза", МХБ

Пользователи соцсетей пожаловались на перебои в работе Twitter в Москве. В других крупных городах России существенных проблем не наблюдается.

В Москве начало мероприятия запланировано на 14: 00.

Акции протеста 23 января в России: что известно