Протесты в России: в направлении Москвы едет тяжелая бронетехника – фото
В России с самого утра 23 января начались массовые акции протеста. Люди выходят на улицы с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального. По состоянию на 10: 30 в Москве еще не начались протесты, однако силовики уже готовятся к задержаниям.
Очевидцы заметили тяжелую бронетехнику, которая двигалась в направлении Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал "Медуза".
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По информации издания, колонну бронетехники заметили примерно в 10:00 на Горьковском шоссе. Она двигалась в сторону Москвы, где 23 января должна состояться акция протеста.
Также на Пушкинской площади, где должны были бы собираться сторонники Навального, коммунальщики решили переложить плитку. Они установили ограждение и не пускают туда людей. Помимо коммунальщиков на Пушкинской площади дежурят силовики.
В сторону Москвы едет спецтехника, силовики готовятся к протесту / Фото "Медуза", МХБ
Пользователи соцсетей пожаловались на перебои в работе Twitter в Москве. В других крупных городах России существенных проблем не наблюдается.
В Москве начало мероприятия запланировано на 14: 00.
Акции протеста 23 января в России: что известно
- 23 января в нескольких регионах России начались акции протеста в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального.
- По состоянию на 10: 00 в акциях протеста в поддержку Алексея Навального приняли участие более 15 000 человек из разных регионов России.
- Люди протестовали в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Томск, Кемерово, Владивосток, Хабаровск.
- По предварительной информации, уже задержали 48 человек, однако количество задержанных может быть в разы больше.
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