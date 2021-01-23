Сразу в нескольких городах России 23 января люди начали выходить на улицы в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Уже традиционно, силовики Омона применяли силу, чтобы разогнать мирных протестующих.

Накануне сам Навальный призвал людей не бояться и выходить на улицы. Обо всем, что происходит 23 января в Хабаровске, Иркутске, на Сахалине и других регионах – рассказывает 24 канал.

Важно Протесты сторонников Навального: МВД России массово собирает силовиков

Хабаровск

Первые акции стартовали в Хабаровске около 13:00 по местному времени (5 утра по Киеву). Однако еще до начала митингов полицейские задержали активистов YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберутся люди.

Всего на акцию протеста в Хабаровске вышли примерно 1 000 человек. Они скандировали: "Мы не боимся!", "Банду Путина – под суд!" и "Путин-вор!". Бойцы Омона начали жестокие задержания, применив против протестующих дубинки.

Как пишет "МБХ медиа", силовикам удалось полностью разогнать протест. Они массово задерживали активистов и бросали их в автозаки.

Как в Хабаровске задерживали активистов: смотрите видео

На акциях протеста в Хабаровске задержано уже несколько десятков человек pic.twitter.com/OFesLJoAjx — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Якутск

Жители Якутска вышли на акцию протеста, несмотря на 50 градусный мороз. Они требовали освободить оппозиционера Алексея Навального. По оценке газеты "Якутск вечерний" на акцию протеста вышли 300 человек.

В Якутске люди вышли на улицы в -50 градусов / Фото SakhaDay

Протесты в Якутске: смотрите видео

Южно-Сахалинск

Изначально пикеты планировались на площади возле Дома правительства, но там начали демонтаж новогодней елки. Люди собрались напротив – в сквере у Чехов-центра. В разгар акции там находилось 400 человек. Собравшиеся выкрикивать лозунги "Навальному – свободу!", "Мы здесь власть!", "Вор должен сидеть в тюрьме", "Россия должна быть свободной!".

Большой колонной протестующие дошли до площади Победы и разделились. Именно после этого начались массовые задержания.

В Южно-Сахалинске на акции вышли 400 человек / Фото Sakhalin.Info

Акции протеста начались уже в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан. По предварительной информации, в 13 городах России уже задержали 48 человек, однако количество задержанных может быть в разы больше.

Отметим, что в России 23 января готовятся масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Накануне митингов российские власти проводят задержания сторонников Навального, угрожают студентам вычетами и штрафами.

Задержание Навального: детали