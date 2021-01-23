Во многих городах России 23 января проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО. Традиционно к местам акций пришли отряды правоохранителей, которые пытаются подавить митинги. Люди, со своей стороны, вступают с силовиками в схватки.

Жесткие задержания и столкновения уже произошли, в частности, в Москве, где крупнейшая акция протеста, Екатеринбурге, Красноярске и Орле. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на популярные российские телеграм-каналы.

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Акции за Навального: столкновения между силовиками и митингующими: смотрите видео

Столкновения в Москве

Здесь акция проходит на Пушкинской площади. По данным прокремлевских информационных агентств, митингующие бросают яйца и пластиковые бутылки в стражей порядка. В сети же пишут, что митингующие забрасывают силовиков снежками. Кроме того, по данным телеграм-канала Avtozak LIVE, митингующие на Страстном бульваре начали бросать в силовиков петарды.

Митинги в поддержку Навального: столкновения на Пушкинской в Москве – видео

Также есть информация, что сторонники Навального напали на 2 правоохранителей. В частности, из сотрудницы полиции попытались сорвать бронежилет, а другого правоохранителя толкнули. К слову, на одном из роликов, обнародованном в сети, видно, как полицейского бросают в снег.

В Москве митингующие бросили в снег полицейского: смотрите видео

В то же время митингующие создают сцепление и пытаются отбить задержанных. Полиция же в отношении их применяет силу и жестко задерживает.

Жесткие задержания и столкновения между силовиками и митингующими в Москве: смотрите видео

Уже есть первая кровь. Издание Znak опубликовало фото окровавленного мужчины.

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Мужчине разбили голову на акции в поддержку Навального в Москве / Фото издания Znak

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Схватки происходят и в других городах

В Екатеринбурге силовики жестко задерживают и применяют силу к митингующим.

Смотрите видео жестких задержаний в Екатеринбурге

Похожая ситуация – в Красноярске. Здесь митингующие отвечают снежками.

Протестующие забросали силовиков снежками в Красноярске: смотрите видео

В Орле митингующие забрались на гору и против полиции выставили цепь крепких ребят.

Действия митингующих против полиции в Орле: видео

Столкновения с полицией произошли и в Ульяновске.

Столкновения с правоохранителями в Ульяновске: смотрите видео