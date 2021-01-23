На протестах в Москве задерживают первых активистов: что происходит – фото, видео
В Москве протесты в поддержку Алексея Навального должны начаться 23 января в 14:00. Однако силовики решили не ждать и уже начали задерживать людей, которые вышли на улицы заранее. Кроме этого, еще с самого утра правоохранители готовились к выходу активистов.
Первые задержания в Москве
Первые задержания в Москве произошли на площади Пушкинской. Стоит отметить, что в других российских городах уже задержали десятки человек, сообщает 24 канал.
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Известно, что люди не успели начать протестовать – их сразу начали жестоко задерживать.
Силовики нападали даже на несовершеннолетних. В сети появилось видео, на котором видно, как правоохранитель держит за рюкзак ребенка и не отпускает.
На протестах в России хотели задержать ребенка: смотрите видео
Также в телеграм-канале Mash сообщали, что силовики задержали российского бизнесмена Илью Верламова. Некоторое время с ним "выясняли обстоятельства", а позже все же отпустили.
Несмотря на задержания, на площадь и другие улицы продолжают выходить люди.
По данным издания "Новая газета", в квартиру сотрудников "Дождя", которая расположена на Пушкинской площади, ворвались полицейские и ведут там трансляцию. Они выключили электричество, залезли на крышу.
Известно также, что у корреспондента Алексея Коростелева отобрали паспорт, поскольку "нашли в нем ошибку". По этой причине его везут в отделение полиции, что якобы установить его личность. Информацию предоставил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Начались проблемы со связью
Сразу после начала протестов зафиксировали сбои в работе социальной сети твиттер, сообщает "Медуза".
Сбои в работе Твиттера и оператора "Билайн" заметили в Москве и таких населенных пунктах:
- Астрахани;
- Санкт-Петербурге;
- Тюмени;
- Челябинске;
- Екатеринбурге;
- Воронеже;
- Краснодаре;
- Ростове-на-Дону;
- Саратове.
Протесты в России: что известно
- 17 января в Россию вернулся российский оппозиционер Алексей Навальный, которого пробовали отравить. Политик долгое время лечился в Германии.
- Когда Навальный в аэропорту проходил паспортный контроль – его задержали.
- Навальный призвал россиян выходить на акции протеста.
- Задержания сторонников Навального в России начались еще 21 января. Тогда силовики обвинили 31-летнюю пресс-секретаря политика Киру Ярмыш в "подстрекательстве людей к участию в несанкционированной акции".
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