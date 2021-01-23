В Москве протесты в поддержку Алексея Навального должны начаться 23 января в 14:00. Однако силовики решили не ждать и уже начали задерживать людей, которые вышли на улицы заранее. Кроме этого, еще с самого утра правоохранители готовились к выходу активистов.

Первые задержания в Москве

Первые задержания в Москве произошли на площади Пушкинской. Стоит отметить, что в других российских городах уже задержали десятки человек, сообщает 24 канал.

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Известно, что люди не успели начать протестовать – их сразу начали жестоко задерживать.

Силовики нападали даже на несовершеннолетних. В сети появилось видео, на котором видно, как правоохранитель держит за рюкзак ребенка и не отпускает.

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Также в телеграм-канале Mash сообщали, что силовики задержали российского бизнесмена Илью Верламова. Некоторое время с ним "выясняли обстоятельства", а позже все же отпустили.

Несмотря на задержания, на площадь и другие улицы продолжают выходить люди.

По данным издания "Новая газета", в квартиру сотрудников "Дождя", которая расположена на Пушкинской площади, ворвались полицейские и ведут там трансляцию. Они выключили электричество, залезли на крышу.

Известно также, что у корреспондента Алексея Коростелева отобрали паспорт, поскольку "нашли в нем ошибку". По этой причине его везут в отделение полиции, что якобы установить его личность. Информацию предоставил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

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Сразу после начала протестов зафиксировали сбои в работе социальной сети твиттер, сообщает "Медуза".

Сбои в работе Твиттера и оператора "Билайн" заметили в Москве и таких населенных пунктах:

Астрахани;

Санкт-Петербурге;

Тюмени;

Челябинске;

Екатеринбурге;

Воронеже;

Краснодаре;

Ростове-на-Дону;

Саратове.

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