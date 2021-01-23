Протесты в поддержку Навального в России: силовики уже задержали почти 50 активистов
В ряде российских городов 23 января проходят протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики уже задержали 48 человек.
Российские правоохранители задержали активистов в 13 разных городах. Об этом сообщает "ОВС-Инфо".
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В каких городах и скольких людей задержали
- больше всего задержаний в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске – по 9;
- в Благовещенске, Якутске – по 4;
- в Кургане – 2;
- по одному человеку задержали во Владимире, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде и Улан-Удэ.
В телеграме штаба Навального в Хабаровске сообщили об избиении силовиками задержанных.
В Хабаровске избили задержанных / Телеграмм штаба Навального в Хабаровске
Напомним, накануне митингов в России задерживали сторонников Навального, а студентам угрожали отчислениями и штрафами.
Задержание Навального: детали
- 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии. Там политик лечился после отравления "Новичком".
- Во время прохождения паспортного контроля Навального задержали. Впоследствии ему избрали меру пресечения в виде 30 дней содержания под стражей.
- Оппозиционера отправили в СИЗО "Матросская тишина". В своем первом посте Навальный заявил, что не жалеет о возвращении домой.
- 21 января в России начались массовые задержания сторонников Навального. Среди них оказалась и пресс-секретарь политика – 31-летняя Кира Ярмыш. Ее обвинили в подстрекательстве людей к участию в несанкционированной акции.
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