В ряде российских городов 23 января проходят протесты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики уже задержали 48 человек.

Российские правоохранители задержали активистов в 13 разных городах. Об этом сообщает "ОВС-Инфо".

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В каких городах и скольких людей задержали

больше всего задержаний в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске – по 9;

в Благовещенске, Якутске – по 4;

в Кургане – 2;

по одному человеку задержали во Владимире, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде и Улан-Удэ.

В телеграме штаба Навального в Хабаровске сообщили об избиении силовиками задержанных.

В Хабаровске избили задержанных / Телеграмм штаба Навального в Хабаровске

Напомним, накануне митингов в России задерживали сторонников Навального, а студентам угрожали отчислениями и штрафами.

Задержание Навального: детали