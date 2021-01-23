Протести на підтримку Навального у Росії: силовики вже затримали майже 50 активістів
У низці російських міст 23 січня проходять протести на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики вже затримали 48 людей.
Російські правоохоронці затримали активістів у 13 різних містах. Про це повідомляє "ОВС-Інфо".
Дізнайтеся більше "Ми не боїмося": у Росії почалися акції на підтримку Навального – фото, відео
У яких містах та скількох людей затримали
- найбільше затримань в Хабаровську, Владивостоці, Южно-Сахалінську – по 9;
- у Благовєщенську, Якутську – по 4;
- у Кургані – 2;
- по одній людині затримали у Володимирі, Іркутську, Комсомольську-на-Амурі, Красноярську, Москві, Нижньому Новгороді й Улан-Уде.
У телеграмі штабу Навального у Хабаровську повідомили про побиття силовиками затриманих.
У Хабаровську побили затриманих / Телеграм штабу Навального у Хабаровську
Нагадаємо, напередодні мітингів у Росії затримували прихильників Навального, а студентам погрожували відрахуваннями й штрафами.
Затримання Навального: що відомо
- 17 січня Олексій Навальний повернувся до Росії з Німеччини. Там політик лікувався після отруєння "Новачком".
- Під час проходження паспортного контролю опозиціонера затримали. Згодом йому обрали запобіжний захід у вигляді 30 днів утримання під вартою.
- Навальний перебуває у СІЗО "Матросская тишина". У своєму першому пості Навальний заявив, що не шкодує про повернення додому.
- 21 січня у Росії розпочалися масові затримання прихильників Навального. Зокрема, 31-річну прессекретарку політика Кіру Ярмиш. Її звинуватили у підбурюванні людей до участі у несанкціонованій акції.
Поділитися новиною