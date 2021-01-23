На протестах у Москві затримують перших активістів: що відбувається – фото, відео
У Москві протести на підтримку Олексія Навального мають розпочатись 23 січня о 14:00. Однак силовики вирішили не чекати та вже почали затримувати людей, які вийшли на вулиці заздалегідь. Окрім цього, ще з самого ранку правоохоронці готувались до виходу активістів.
Перші затримання у Москві
Перші затримання у Москві стались на площі Пушкінській. Варто зауважити, що в інших російських містах вже затримали десятки людей, повідомляє 24 канал.
До теми Протести на підтримку Навального у Росії: силовики вже затримали майже 50 активістів
Відомо, що люди не встигли почати протестувати – їх одразу почали жорстоко затримувати.
Силовики нападали навіть на неповнолітніх. У мережі з'явилось відео, на якому видно, як правоохоронець тримає за рюкзак дитину і не відпускає.
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Також у телеграм-каналі Mash повідомляли, що силовики затримали російського бізнесмена Іллю Верламова. Деякий час з ним "вияснювали обставини", а пізніше все ж відпустили.
Попри затримання, на площу та інші вулиці продовжують виходити люди.
За даними видання "Новая газета", у квартиру співробітників "Дождя", яка розташована на Пушкінській площі, увірвалися поліцейські і ведуть там трансляцію. Вони виключили електрику, залізли на дах.
Відомо також, що у кореспондента Олексія Коростельова відібрали паспорт, оскільки "знайшли в ньому помилку". З цієї причини його везуть у відділення поліції, що нібито встановити його особу. Інформацію надав головний редактор телеканалу Тихон Дзядко.
Почались проблеми зі зв'язком
Одразу після початку протестів зафіксували збої в роботі соціальної мережі твіттер, повідомляє "Медуза". Збої у роботі твіттеру та оператора "Білайн" помітили у Москві та таких населених пунктах:
- Астрахані;
- Санкт-Петербурзі;
- Тюмені;
- Челябінську;
- Єкатеринбурзі;
- Воронежі;
- Краснодарі;
- Ростові-на-Дону;
- Саратові.
Протести у Росії: що відомо
- 17 січня у Росію повернувся російський опозиціонер Олексій Навальний, якого пробували отруїти. Політик довгий час лікувався у Німеччині.
- Коли Навальний в аеропорті проходив паспортний контроль – його затримали.
- Навальний закликав росіян виходити на акції протесту.
- Затримання прихильників Навального у Росії розпочалися ще 21 січня. Тоді силовики звинуватили 31-річну прессекретарку політика Кіру Ярмиш у "підбурюванні людей до участі у несанкціонованій акції".
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