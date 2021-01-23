У Москві протести на підтримку Олексія Навального мають розпочатись 23 січня о 14:00. Однак силовики вирішили не чекати та вже почали затримувати людей, які вийшли на вулиці заздалегідь. Окрім цього, ще з самого ранку правоохоронці готувались до виходу активістів.

Перші затримання у Москві

Перші затримання у Москві стались на площі Пушкінській. Варто зауважити, що в інших російських містах вже затримали десятки людей, повідомляє 24 канал.

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Відомо, що люди не встигли почати протестувати – їх одразу почали жорстоко затримувати.

Силовики нападали навіть на неповнолітніх. У мережі з'явилось відео, на якому видно, як правоохоронець тримає за рюкзак дитину і не відпускає.

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Також у телеграм-каналі Mash повідомляли, що силовики затримали російського бізнесмена Іллю Верламова. Деякий час з ним "вияснювали обставини", а пізніше все ж відпустили.

Попри затримання, на площу та інші вулиці продовжують виходити люди.

За даними видання "Новая газета", у квартиру співробітників "Дождя", яка розташована на Пушкінській площі, увірвалися поліцейські і ведуть там трансляцію. Вони виключили електрику, залізли на дах.

Відомо також, що у кореспондента Олексія Коростельова відібрали паспорт, оскільки "знайшли в ньому помилку". З цієї причини його везуть у відділення поліції, що нібито встановити його особу. Інформацію надав головний редактор телеканалу Тихон Дзядко.

Почались проблеми зі зв'язком

Одразу після початку протестів зафіксували збої в роботі соціальної мережі твіттер, повідомляє "Медуза". Збої у роботі твіттеру та оператора "Білайн" помітили у Москві та таких населених пунктах:

Астрахані;

Санкт-Петербурзі;

Тюмені;

Челябінську;

Єкатеринбурзі;

Воронежі;

Краснодарі;

Ростові-на-Дону;

Саратові.

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