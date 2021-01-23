У багатьох містах Росії 23 січня відбувають акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває в СІЗО. Традиційно до місць акцій прийшли загони правоохоронців, які намагаються придушити мітинги. Люди, зі свого боку, вступають із силовиками в сутички.

Жорсткі затримання та сутички вже відбулися, зокрема, в Москві, де найбільша акція протесту, Єкатеринбурзі, Красноярську та Орлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на популярні російські телеграм-канали.

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Акції за Навального: сутички між силовиками та мітингувальниками: дивіться відео

Сутички в Москві

Тут акція проходить на Пушкінській площі. За даними прокремлівських інформаційних агенцій, мітингувальники кидають яйця та пластикові пляшки в правоохоронців. У мережі ж пишуть, що мітингувальники закидають силовиків сніжками. Крім того, за даними телеграм-каналу Avtozak LIVE, мітингувальники на Страсному бульварі почали кидати в силовиків петарди.

Мітинги на підтримку Навального: сутички на Пушкінській у Москві – відео

Також є інформація, що прихильники Навального напали на 2 правоохоронців. Зокрема, зі співробітниці поліції спробували зірвати бронежилет, а іншого правоохоронця штовхнули. До слова, на одному з роликів, оприлюдненому в мережі, видно, як поліцейського кидають у сніг.

У Москві мітингувальники кинули в сніг поліцейського: дивіться відео

Водночас мітингувальники створюють зчеплення та намагаються відбити затриманих. Поліція ж щодо них застосовує силу та жорстко затримує.

Жорсткі затримання та зіткнення між силовиками та мітингувальниками в Москві: дивіться відео

Вже є перша кров. Видання Znak опублікувало фото закривавленого чоловіка.

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Чоловіку розбили голову на акції на підтримку Навального в Москві / Фото видання Znak

До речі Дружину Навального затримали силовики: відео, фото з автозаку

Сутички відбуваються і в інших містах

У Єкатеринбурзі силовики жорстко затримують і застосовують силу до мітингувальників.

Дивіться відео жорстких затримань у Єкатеринбурзі

Схожа ситуація – в Красноярську. Тут мітингувальники відповідають сніжками.

Учасники протесту закидали силовиків сніжками в Красноярську: дивіться відео

В Орлі мітингувальники забралися на гору та проти поліції виставили ланцюг міцних хлопців.

Дії мітингувальників проти поліції в Орлі: відео

Зіткнення з поліцією відбулися і в Ульяновську.

Сутички з правоохоронцями в Уляновську: дивіться відео