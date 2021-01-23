Дружину Навального затримали силовики: вона опублікувала фото з автозаку
Дружину російського опозиціонера Олексія Навального – Юлію – затримали російські силовики. Користувачі соцмережі зазначили, що очікували таких дій з боку поліції, однак не думали, що це трапиться так швидко.
Про затримання повідомила сама Юлія Навальна. Вона опублікувала фото з автозаку на своїй інстаграм-сторінці.
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Навальна вибачилась за "погане світло в автозаку", в такий спосіб повідомила про своє місцеперебування.
Реакція мережі
Короистувачі інстаграму, які стежать на сторінкою Юлії Навальної, одразу висловили свою підтримку дружині опозиціонера.
Що написали люди
- "Тримайтесь".
- "Вже затримали? Так швидко?".
- "Напевно, з дому не встигла вийти".
- "Ми з вами!".
Протести у Росії: що відомо
- Через арешт російського опозиціонера Олексія Навального, якого затримали 17 січня в аеропорту, у Росії спалахнули протести. Навальний, до слова, повернувся з Німеччини, де проходив тривале лікування після спроби його отруїти.
- Росіяни обурились через затримання, а сам опозиціонер закликав росіян виходити на протест.
- Згодом опублікували розслідування Навального про статки президента Росії Володимира Путіна та, зокрема, його палац. Це ще більше обурило росіян.
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