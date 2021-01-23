Дружину російського опозиціонера Олексія Навального – Юлію – затримали російські силовики. Користувачі соцмережі зазначили, що очікували таких дій з боку поліції, однак не думали, що це трапиться так швидко.

Про затримання повідомила сама Юлія Навальна. Вона опублікувала фото з автозаку на своїй інстаграм-сторінці.

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Навальна вибачилась за "погане світло в автозаку", в такий спосіб повідомила про своє місцеперебування.

Реакція мережі

Короистувачі інстаграму, які стежать на сторінкою Юлії Навальної, одразу висловили свою підтримку дружині опозиціонера.

Що написали люди

"Тримайтесь".

"Вже затримали? Так швидко?".

"Напевно, з дому не встигла вийти".

"Ми з вами!".

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