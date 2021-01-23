Мужчину, который протестовал против Навального, жестоко избили: видео
Россияне вышли на протест в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Внезапно в толпе активисты увидели мужчину, который вылез на фонарь и требовал, чтобы Навального депортировали. Мужчину сняли с фонаря и избили.
Мужчина вылез на фонарь, расположенный на Пушкинской площади. Видео избиения опубликовали в телеграм-канале "Меркури" и "BEXA".
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Он держал в руках плакат с неприличной надписью и требованием депортировать Алексея Навального. Интересно, что лицо противника оппозиционера разглядеть трудно – на нем была большая накидка.
Сначала сторонники Навального забрасывали его снежками, а позже, когда тот не захотел спускаться, и сами вылезли на фонарь. Трое активистов добрались до мужчины в накидке и просто сбросили его на землю, а другие – поймали.
После падения на противника Навального сразу же набросились протестующие и начали жестоко избивать ногами и кулаками. Некоторые пытались успокоить толпу, чтобы не убить мужчину вообще.
Противника Навального жестоко избили: смотрите видео
Протесты в России: что известно
- Россияне вышли на протесты во многих городах. Они поддерживают оппозиционера Алексея Навального и требуют, чтобы его уволили.
- Навального арестовали 17 января. В этот день он вернулся в Россию из Германии, где долгое время лечился после отравления "Новичком".
- Силовики начали задерживать людей в Москве 23 января еще до того, как начались протесты. Среди задержанных был и ребенок. Видео жестокого обращения с несовершеннолетним можно посмотреть здесь.
- В России уже пытались оправдаться за инцидент. Там отметили, что якобы "хотели вывести за периметр для его же безопасности".
- Также 23 января ориентировочно в 14:15 задержали жену Навального Юлию. Она опубликовала фото в автозаке.
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