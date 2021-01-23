Россияне вышли на протест в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Внезапно в толпе активисты увидели мужчину, который вылез на фонарь и требовал, чтобы Навального депортировали. Мужчину сняли с фонаря и избили.

Мужчина вылез на фонарь, расположенный на Пушкинской площади. Видео избиения опубликовали в телеграм-канале "Меркури" и "BEXA".

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Он держал в руках плакат с неприличной надписью и требованием депортировать Алексея Навального. Интересно, что лицо противника оппозиционера разглядеть трудно – на нем была большая накидка.

Сначала сторонники Навального забрасывали его снежками, а позже, когда тот не захотел спускаться, и сами вылезли на фонарь. Трое активистов добрались до мужчины в накидке и просто сбросили его на землю, а другие – поймали.

После падения на противника Навального сразу же набросились протестующие и начали жестоко избивать ногами и кулаками. Некоторые пытались успокоить толпу, чтобы не убить мужчину вообще.

Противника Навального жестоко избили: смотрите видео