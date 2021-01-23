На протестах в России силовики задержали ребенка: шокирующее видео
В России вспыхнули протесты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Силовики начали массово задерживать людей. На Пушкинской площади в Москве задержали даже ребенка, которому примерно 10 лет.
Как все происходило
Правоохранители начали задерживать людей в Москве еще до того, как начались протесты. На улицах были и люди и несовершеннолетние, которые вообще не причастны к беспорядкам. Силовики задержали ребенка, сообщает Avtozak LIVE.
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Люди, которые стали свидетелями происшествия, возмущались действиями полиции. Они просили отпустить ребенка, однако силовики не реагировали. Один из них схватил парня за руку и тащил к автозаку.
Давай, забирай его,
- сказал служащий своему коллеге.
На протестах в России задержали ребенка: смотрите видео
Протесты в России: коротко
- Протесты вспыхнули из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января в аэропорту. В этот день он вернулся из Германии, где проходил длительное лечение после попытки его отравить.
- Россияне возмутились из-за задержания. Навальный призвал их выходить на протест.
- Также впоследствии опубликовали расследование Навального о состоянии президента России Владимира Путина и, в частности, его дворце. Это еще больше возмутило россиян.
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