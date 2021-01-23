В России вспыхнули протесты в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Силовики начали массово задерживать людей. На Пушкинской площади в Москве задержали даже ребенка, которому примерно 10 лет.

Как все происходило

Правоохранители начали задерживать людей в Москве еще до того, как начались протесты. На улицах были и люди и несовершеннолетние, которые вообще не причастны к беспорядкам. Силовики задержали ребенка, сообщает Avtozak LIVE.

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Люди, которые стали свидетелями происшествия, возмущались действиями полиции. Они просили отпустить ребенка, однако силовики не реагировали. Один из них схватил парня за руку и тащил к автозаку.

Давай, забирай его,

- сказал служащий своему коллеге.

На протестах в России задержали ребенка: смотрите видео

Протесты в России: коротко