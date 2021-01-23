На протестах у Росії силовики затримали дитину: шокуюче відео
У Росії спалахнули протести на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Силовики почали масово затримувати людей. На Пушкінській площі у Москві затримали навіть дитину, якій приблизно 10 років.
Як все відбувалось
Правоохоронці почали затримувати людей у Москві ще до того, як почались протести. Відповідно, на вулицях були й люди та неповнолітні, які взагалі не причетні до заворушень. Силовики затримали дитину, повідомляє Avtozak LIVE.
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Люди, які стали свідками події, обурювались діями поліції. Вони просили відпустити дитину, однак силовики не реагували. Один з них схопив хлопця за руку та тягнув до автозаку.
Давай, забирай його,
– сказав службовець до свого колеги.
На протестах у Росії затримали дитину: дивіться відео
Протести у Росії: коротко
- Протести спалахнули через арешт російського опозиціонера Олексія Навального, якого затримали 17 січня в аеропорту. У цей день він повернувся з Німеччини, де проходив тривале лікування після спроби його отруїти.
- Росіяни обурились через затримання. Навальний закликав їх виходити на протест.
- Також згодом опублікували розслідування Навального про статки президента Росії Володимира Путіна та, зокрема, його палац. Це ще більше обурило росіян.
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