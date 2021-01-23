У Росії спалахнули протести на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Силовики почали масово затримувати людей. На Пушкінській площі у Москві затримали навіть дитину, якій приблизно 10 років.

Як все відбувалось

Правоохоронці почали затримувати людей у Москві ще до того, як почались протести. Відповідно, на вулицях були й люди та неповнолітні, які взагалі не причетні до заворушень. Силовики затримали дитину, повідомляє Avtozak LIVE.

До теми На протестах у Москві затримують перших активістів: що відбувається – фото, відео

Люди, які стали свідками події, обурювались діями поліції. Вони просили відпустити дитину, однак силовики не реагували. Один з них схопив хлопця за руку та тягнув до автозаку.

Давай, забирай його,

– сказав службовець до свого колеги.

На протестах у Росії затримали дитину: дивіться відео

Протести у Росії: коротко