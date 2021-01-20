Російський політик-документаліст Олексій Навальний 19 січня 2021 випустив своє чергове телевізійне розслідування. Воно присвячене таємному палацу російського президента Путіна під Геленджиком.

Головне у новому фільмі-розслідуванні ФБК навіть на елітний маєток, про який не мріяв і Янукович, а те, на які гроші його збудовано. Паралельно Навальний розповідає, як Путін прийшов до влади та на чому й на кому тримається його режим. Редакція 24 каналу переглянула майже двогодинну стрічку Навального про таємний маєток Путіна на мисі Ідокопас під Геленджиком та розповідає головне з неї.

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Те, що ви побачите зараз – це потаємна путінська мрія. На її будівництво він витратив 20 років свого президентства, заради неї обікрав людей, знищив політику, переписав Конституцію, посадив кого міг. Всю свою необмежену владу, нескінченну кількість грошей і ресурсів він використав на це,

– говориться у розслідуванні.

Палац Путіна 2021 – дивіться розслідування Навального про найбільший хабар в історії Росії:

Удар Навального

Титанічне розслідування вийшло в той час, коли Навальний повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався після того, як російські спецслужби намагались його отруїти та були викриті у своїй невдалій спробі. Одразу після повернення Навального затримали та швиденько відправили до СІЗО на 30 діб. Прихильники Навального закликали 23 січня вийти на вулиці, щоб домогтися звільнення свого лідера, а далі – по ситуації.

В цей час без анонсів виходить ФІЛЬМ. Лише за перші години його подивились близько одного мільйона людей. Фільм великий – майже 2 години, – але він не лишає сумнівів у тому, що Путін - крадій, що системно грабує Росію. А Навальний показав, куди йде велика частка награбованого.

Старий друг краще нових двох. Після того як ми досконально вивчили путінську схему, то, на що він живе і хто її утримує, ми з повною упевненістю запевняємо вас: особисті путінські гроші зберігаються у тих, з ким він познайомився 30 років тому. У пошуках спонсорів найбільш корумпованого правителя в історії Росії потрібно вирушати в його минуле. І, крокуючи по його біографії, ми легко знайдемо тих, у кого Путін зараз зберігає свої мільярди,

– розказали творці фільму.

Старим друзям Путіна, які стали його "гаманцями", присвячено першу частину розслідування. Це однокурсники – Микола Єгоров, Ільґам Раґімов та Віктор Хмарін, колеги по КДБ та службі у Німеччині Сергій Чемезов та Микола Токарєв, друзі та колеги з часів роботи у пітерській мерії Олексій Міллер, Юрій Ковальчук, Ігор Сечін та багато інших. Також Навальний розповів, як Путін опинився при владі та замінив немічного Єльцина.

Скромний кадебешник серед колег – Дрезден, 1987-й рік / Фото ФБК

За словами авторів фільму, це зробили керуючий справами тогочасного президента Павло Бородін та зірка "молодої команди" Єльцина – Анатолій Чубайс. Їх Навальний називає "головними російськими корупціонерами" тих часів. Вони побачили у Путіні колегу, який поставить справу розкрадання Росії на якісно новий щабель та зробить всіх дотичних мільярдерами. Також Путіна погодила "родина Єльцина".

Фото Цар всієї Росії: з'явилися подробиці надрозкішного палацу Путіна в Геленджику

Путін за документами нічого майже не має, але фактично володіє чи має долю у всьому, що може приносити у Росії гроші. А їх Путін любить понад усе.

Зграя хабарників і шахраїв з пітерської мерії захопила всі ключові пости й оголосила себе геніальними управлінцями й рятівниками Росії. Але попри те, що наші герої оточили себе сотнями охоронців, ключовий принцип, на якому все трималося з часів лихих дев'яностих в Пітері, нікуди не подівся. Хочеш красти з бюджету і пиляти держвласність? Поділися з Путіним.

Путін дозволив своїм друзям грабувати Росію, за це право вони мали заплатити, мабуть, найбільший хабар в сучасній історії. Вони профінансували будівництво ПАЛАЦу для тирана. Землю виділили під приводом будівництва дитячого табору. Звісно, ніякого табору не було, а був маєток Путіна.

Таємний маєток Путіна / Фото ФБК

Це не заміський будинок, не дача, чи не резиденція – це ціле місто, а скоріше королівство. Тут неприступні забори, свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безпольотна зона і навіть власний прикордонний пункт. Це прямо окрема держава всередині Росії. І в цій державі є єдиний і незмінний цар. Путін,

– додають розслідувачі.

Маєток, шато та виноградники

За словами Навального, палац будували на замовлення підставних осіб, а єдиним справжнім власником його є Путін. Також автори фільму констатують, що Путін – хворий, він з'їхав з глузду через любов до розкошів та багатства.

Карта володінь / Фото ФБК

Фінансувалось будівництво, що ведеться вже майже 20 років, завдяки доволі простій схемі. Друзі Путіна заснували непомітну фірму "Петромед", яка була наділена правом збирати з бізнесменів данина (ясак) на користь Путіна на від його імені. Офіційно все це було оформлено ніби як благодійність і цілі визначалися добрі, але третина тих грошей зникала у новій фірмі – "Росінвест". За ці гроші будувався палац Путіна. За цей час проєкт змінив кількох фіктивних бенефіціарів, але приховати від Навального люди Путіна нічого не змогли.

Палац та прилегла територія у 39 разів більші за державу Монако. Людям, які там працюють, заборонено мати телефони з камерами. Все це ретельно охороняється, але Навальному якимось чином вдалося не лише зняти маєток, але й знайти документи щодо нього.

Золоті гектари на берегу моря / Фото ФБК

З'ясувалося, що палац Путіна має площу 17 691 квадратний метр й це є найбільший приватний житловий будинок у Росії.

Офіційна площа маєтку 68 гектарів, але насправді – вона значно більша, адже прилеглі 7000 гектарів належать ФСБ. А ще у розпорядженні Путіна 300 гектарів виноградників – шато, виноробні та навіть устричні ферми.

Єдина мета оренди цієї гігантської ділянки землі, яка в 3,5 рази більше сусіднього Геленджика, – створення чогось типу буфера навколо палацу Путіна. Щоб ніхто не міг, випадково гуляючи по красивих місцях, підійти дуже близько до паркану секретного об'єкта. І не тільки по землі (по морю до маєтку заборонено підходити ближче, ніж на морську милю, а ще над маєтком – офіційна безпілотна зона URP116).

Хокейний бункер Путіна / Фото ФБК

Також автори фільму дізнались, що палац будували робітники, чия кваліфікація не краща за легендарних героїв скетчів "Наша Раша" – через помилки у будівництві, що були закладені ще на рівні проєкту, у маєтку з'явився грибок та пліснява. Через це все довелося переробляти мало не з нуля. Це коштувало ще кілька мільярдів. Фактично їх забрали з кишень росіян.

Бункер та "Пшонка-стайл"

На території маєтку правителя Росії є великий бункер, в якому міститься хокейний стадіон. Також на території є церква та оранжерея на 2500 квадратів, а ще великий міст довжиною у 80 метрів. Він просто веде до "чайного будиночка" на 2500 квадратів.

Басейн для автократа / Колаж ФБК

Ще автори фільму виявили на території маєтку Путіна величезний амфітеатр, гуртожиток для "челяді" (обслуга маєтку – близько 1000 осіб), пляж, до якого веде тунель (його вирили у скелі метробудівники).

На десерт Навальний показав будинок Путіна зсередини. Автори розслідування провели велику роботу й весь цей "Пшонка-стайл" можна переглянути в режимі інтерактиву.

Інтер'єр не розчарував – це дійсно "дорого-багато" і, звісно, все зроблено у форматі "кров з очей". Меблі у Путіна – дуже дорогі. Серед меблевих брендів виділяється Pozzoli. Диван за 2 мільйони рублів (всього в резиденції близько 47 диванів), столи – по 4 мільйони, а ще – туалетні йоршики по 62 тисячі рублів та утримувачі туалетного паперу за 92 тисячі за штуку.

3Д-модель будинку / Візуалізація – ​ФБК

3Д-модель будинку / Візуалізація – ​ФБК

3Д-модель будинку / Візуалізація – ФБК

У Путіна є спальня на 260 метрів, а ще – приміщення для "грязі" – на 18 квадратів, аквадискотека, власний театр та ще багато чого, що не осягнути. В той час, як більшість його підлеглих, а громадяни Росії є саме підлеглими, живуть у злиднях, не мають опалення, газу чи елементарного туалету в домі, Путін купається у розкошах та зберігає лікувальні грязі в окремому приміщенні. Коли пенсіонери ледь жевріють, а дітям не вистачає на операції та їжу, він витрачає мільйони на диван.

Жителі великої та багатої країни живуть за межею бідності, щоб Путін отримав змогу побудувати собі маєток, про який не мріяли навіть царі.

Все це, за оцінками авторів фільму, коштує не менше 100 мільярдів російських рублів. Розповідати про це марнотратство далі нема сенсу – краще все побачити на власні очі.