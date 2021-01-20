Российский политик-документалист Алексей Навальный 19 января 2021 года выпустил свое очередное телевизионное расследование. Оно посвящено тайному дворцу российского президента Путина под Геленджиком.

Главное в новом фильме-расследовании ФБК даже на элитное имение, о котором не мечтал и Янукович, а то, на какие деньги он построен. Параллельно Навальный рассказывает, как Путин пришел к власти и на чем и на ком держится его режим. Редакция 24 канала просмотрела почти двухчасовую ленту Навального о тайном поместье Путина на мысе Идокопас под Геленджиком и рассказывает главное из нее.

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То, что вы увидите сейчас – это сокровенная путинская мечта. На ее строительство он потратил 20 лет своего президентства, ради нее обокрал людей, уничтожил политику, переписал Конституцию, посадил кого мог. Всю свою неограниченную власть, бесконечное количество денег и ресурсов он использовал на это,

– говорится в расследовании.

Дворец Путина 2021 – смотрите расследование Навального о самой большой взятке в истории России:

Удар Навального

Титаническая расследование вышло в то время, когда Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после того, как российские спецслужбы пытались его отравить и были уличены в своей неудачной попытке. Сразу после возвращения Навального задержали и быстренько отправили в СИЗО на 30 суток. Сторонники Навального призвали 23 января выйти на улицы, чтобы добиться освобождения своего лидера, а дальше – по ситуации.

В это время без анонсов выходит фильм. Только за первые часы его посмотрели около одного миллиона человек. Фильм большой – почти 2 часа, – но он не оставляет сомнений в том, что Путин - вор, что системно грабит Россию. А Навальный показал, куда идет большая доля награбленного.

Старый друг лучше новых двух. После того как мы досконально изучили путинскую схему, то, на что он живет и кто ее удерживает, мы с полной уверенностью заверяем вас: личные путинские деньги хранятся у тех, с кем он познакомился 30 лет назад. В поисках спонсоров самого коррумпированного правителя в истории России нужно отправляться в его прошлое. И, шагая по его биографии, мы легко найдем тех, у кого Путин сейчас хранит свои миллиарды,

- рассказали создатели фильма.

Старым друзьям Путина, ставшим его "кошельками", посвящена первая часть расследования. Это однокурсники – Николай Егоров, Ильгам Рагимов и Виктор Хмарин, коллеги по КГБ и службе в Германии Сергей Чемезов и Николай Токарев, друзья и коллеги со времен работы в питерской мэрии Алексей Миллер, Юрий Ковальчук, Игорь Сечин и многие другие. Также Навальный рассказал, как Путин оказался у власти и заменил немощного Ельцина.

Скромный кагэбэшник среди коллег – Дрезден, 1987-й год / Фото ФБК

По словам авторов фильма, это сделали управляющий делами тогдашнего президента Павел Бородин и звезда "молодой команды" Ельцина – Анатолий Чубайс. Их Навальный называет "главными российскими коррупционерами" тех времен. Они увидели в Путине коллегу, который поставит дело России на качественно новую ступень и сделает всех причастных миллиардерами. Также Путина согласовала "семья Ельцина".

Фото Царь всей России: появились подробности сверхраскошного дворца Путина в Геленджике

Путин по документам ничего почти не имеет, но фактически владеет или имеет долю во всем, что может приносить в России деньги. А их Путин любит превыше всего.

Стая взяточников и мошенников из питерской мэрии захватила все ключевые посты и объявила себя гениальными управленцами и спасителями России. Но несмотря на то, что наши герои окружили себя сотнями охранников, ключевой принцип, на котором все держалось со времен лихих девяностых в Питере, никуда не делся. Хочешь воровать из бюджета и пилить госсобственность? Поделись с Путиным.

Путин разрешил своим друзьям грабить Россию, за это право они должны были заплатить, пожалуй, самую большую взятку в современной истории. Они профинансировали строительство дворца для тирана. Землю выделили под предлогом строительства детского лагеря. Конечно, никакого лагеря не было, а было имение Путина.

Тайное имение Путина / Фото ФБК

Это не загородный дом, не дача, не резиденция – это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный пограничный пункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единый и неизменный царь. Путин,

- добавляют расследователи.

Поместье, шато и виноградники

По словам Навального, дворец строили по заказу подставных лиц, а единственным настоящим владельцем его является Путин. Также авторы фильма констатируют, что Путин – болен, он сошел с ума из-за любви к роскоши и богатству.

Карта владений / Фото ФБК

Финансировалось строительство, ведущееся уже почти 20 лет, благодаря довольно простой схеме. Друзья Путина основали незаметную фирму "Петромед", которая была наделена правом собирать с бизнесменов дань (ясак) в пользу Путина от его имени. Официально все это было оформлено вроде как благотворительность и цели определялись хорошие, но треть тех денег исчезала в новой фирме – "Росинвест". За эти деньги строился дворец Путина. За это время проект сменил нескольких фиктивных бенефициаров, но скрыть от Навального люди Путина ничего не смогли.

Дворец и прилегающая территория в 39 раз больше государства Монако. Людям, которые там работают, запрещено иметь телефоны с камерами. Все это тщательно охраняется, но Навальному каким-то образом удалось не только снять имение, но и найти документы по нему.

Золотые гектары на берегу моря / Фото ФБК

Выяснилось, что дворец Путина имеет площадь 17 691 квадратный метр, и это самый большой частный жилой дом в России.

Официальная площадь имения 68 гектаров, но на самом деле она значительно больше, ведь прилегающие 7000 гектаров принадлежат ФСБ. А еще в распоряжении Путина 300 гектаров виноградников – шато, винодельни и даже устричные фермы.

Единственная цель аренды этого гигантского участка земли, который в 3,5 раза больше соседнего Геленджика, – создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина. Чтобы никто не мог, случайно гуляя по красивым местам, подойти очень близко к забору секретного объекта. И не только по земле (по морю к поместью запрещено подходить ближе, чем на морскую милю, а еще над поместьем – официальная зона URP116).

Хоккейный бункер Путина / Фото ФБК

Также авторы фильма узнали, что дворец строили рабочие, чья квалификация не лучше легендарных героев скетчей "Наша Раша" – из-за ошибок в строительстве, которые были заложены еще на уровне проекта, в имении появился грибок и плесень. Из-за этого все пришлось переделывать чуть ли не с нуля. Это стоило еще несколько миллиардов. Фактически их забрали из карманов россиян.

Бункер и " Пшонка-стайл"

На территории поместья правителя России есть большой бункер, в котором содержится хоккейный стадион. Также на территории есть церковь и оранжерея на 2500 квадратов, а еще большой мост длиной в 80 метров. Он просто ведет к "чайному домику" на 2500 квадратов.

Басейн для автократа / Колаж ФБК

Еще авторы фильма обнаружили на территории поместья Путина огромный амфитеатр, общежитие для "челяди" (обслуга поместья – около 1000 человек), пляж, к которому ведет тоннель (его вырыли в скале метростроители).

На десерт Навальный показал дом Путина изнутри. Авторы расследования провели большую работу, и весь этот "Пшонка-стайл" можно просмотреть в режиме интерактива.

Интерьер не разочаровал – это действительно "дорого-богато"и, конечно, все сделано в формате "кровь из глаз". Мебель у Путина – очень дорогая. Среди мебельных брендов выделяется Pozzoli. Диван за 2 миллиона рублей (всего в резиденции около 47 диванов), столы – по 4 миллиона, а еще – туалетные ершики по 62 тысячи рублей и держатели туалетной бумаги по 92 тысячи за штуку.

3Д-модель здания / Визуаліизация – ​ФБК

3Д-модель здания / Визуаліизация – ​ФБК

3Д-модель здания / Визуаліизация – ФБК

У Путина есть спальня на 260 метров, а еще – помещение для "грязи" – на 18 квадратов, аквадискотека, собственный театр и еще много чего, что не постичь. В то время, как большинство его подчиненных, а граждане России являются именно подчиненными, живут в нищете, не имеют отопления, газа или элементарного туалета в доме, Путин купается в роскоши и сохраняет лечебные грязи в отдельном помещении. Когда пенсионеры едва теплятся, а детям не хватает на операции и еду, он тратит миллионы на диван.

Жители большой и богатой страны живут за чертой бедности, чтобы Путин получил возможность построить себе имение, о котором не мечтали даже цари.

Все это, по оценкам авторов фильма, стоит не менее 100 миллиардов российских рублей. Рассказывать об этом расточительстве дальше нет смысла – лучше все увидеть собственными глазами.