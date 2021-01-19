Дворец российского президента Владимира Путина разместился на побережье Черного моря, а именно под Геленджиком. Но это не просто резиденция, скорее целое королевство с неприступными заборами, собственным портом, церковью и даже пограничным пунктом. Это прямо отдельное государство внутри России.

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Его официальная площадь составляет 17 691 квадратных метра. А окружает имение территория в 7 тысяч гектаров, хотя документы говорят лишь о 68 гектарах. И это все официальная бесполетная зона. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального.

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Общая панорама президентских владений / Фото ФБК

Здесь, в частности, разместились:

церковь;

оранжерея площадью в 2 500 квадратных метра: за растениями здесь постоянно следят не менее 40 садоводов;

гигантский 80-метровый мост, ведущий к чайному домику площадью в 2 500 квадратных метра;

амфитеатр, который постоянно строят и перестраивают;

вертолетная площадка и ледовый дворец;

бытовые здания, общежитие, дом штаба: в последнем работают основные руководители.

А для того, чтобы хозяин всей России смог выйти искупаться в море, для него в скале создали специальный тоннель.



​Эти дверцы – это дегустационная комната, специально замаскированная под гору: здесь открывается лучший из возможных видов на море / Фото ФБК

Добавим, что вся территория вокруг поместья принадлежит ФСБ. И в сентябре 2020 года ее полностью передали в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец. Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки.

Спутниковый снимок поместья Путина / Фото ФБК

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А что же там внутри

Состоит дворец из 3 этажей:

На цокольном разместились спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская. А для водных процедур есть огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания. А из бассейна можно попасть на улицу – в место, что имеет название аквадискотека. Из более традиционного есть "коктейль-холл", откуда можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный погреб.



Бассейн, в котором так любит плавать российский президент / Фото ФБК

Первый этаж – парадный, с роскошными просторными залами. Здесь есть все, чтобы принимать, а главное развлекать гостей. К их услугам – например, "комната для чтения" и "музыкальная гостиная".



Почти королевская комната для чтения / Фото ФБК

На втором этаже – многочисленные гостевые спальни и главная комната хозяина (площадь путинской спальни составляет 260 квадратных метров), А еще зимний сад и несколько комнат для отдыха.



Спальня Путина / Фото ФБК

Также дворец Путина может похвастаться собственными казино, треком для электрических машинок и спортивным залом.



Лас-Вегас в поместье российского президента / Фото ФБК

Сверхроскошная мебель

Интересно, что среди поставщиков мебели – компания Citterio Atena. Это суперэксклюзивный итальянский мебельный дом, продающий штучные товары только под заказ. Найти по объявлению ничего не получится. Также фигурирует фирма Pozzoli. Они делают настолько эксклюзивную мебель, что десятилетиями помнят всех своих покупателей.

И цены – соответствующие:

более 4 миллионов рублей стоит самый дорогой стол;

кожаный диван стоит 2 миллиона, а во дворце таких – 47 штук;

стол со встроенным баром купили за 4 миллиона;

обычный туалетный столик стоит всего 2 миллиона.

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Мебель в путинском дворце /​ Фото ФБК

Как на вышеизложенную информацию отреагировали в Кремле

Спикер российского президента традиционно все опровергает. Говорит, что роскошный дворец "не имеет ничего общего с реальностью". И у российского лидера якобы нет такой недвижимости. Об этом сообщает 24 канал.

С новым расследованием Навального не знакомились. По сути это – неправда,

– подчеркнул Песков.