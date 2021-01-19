Путин не боится Навального, – Песков о задержании оппозиционера
В Кремле прокомментировали возвращение и задержание Алексея Навального. Там заверили, что Владимир Путин не боится оппозиционного политика.
Как отметили журналисты на брифинге пресс-секретаря Путина, быстрое задержание Навального, к тому же – с вероятными нарушениями, могло свидетельствовать именно о страхе Кремля. Об этом сообщает Meduza.
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Дмитрий Песков ответил, что такие утверждения являются полной ерундой. "Не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением российского законодательства", – отметил он.
Федеральная служба исполнения наказаний имела и имеет претензии к Навальному, были нарушены определенные правила,
– отметил спикер Путина.
И добавил, что по статистике за последние 3 года в России правила условного срока нарушали примерно 18 тысяч раз. Мол, в отношении всех этих людей предпринимали определенные меры и Навальный – не исключение.
Призывы Навального к протестам
Кроме этого, Песков прокомментировал призывы Навального относительно протестов. Он назвал их "тревожными", однако заверил, что Кремль вовсе не боится возможных пикетов.
Что произошло после возвращения Навального
- Российского оппозиционера задержали сразу после возвращения из Германии, в московском аэропорту "Шереметьево".
- Оттуда политика вывезли в полицейский участок в Химках. Там его взяли под стражу до избрания меры пресечения.
- Прокурор просил для Навального 30 суток ареста. Судья согласился. Оппозиционер будет находиться в СИЗО "Матросская тишина".
- По словам правозащитников, которые посещали Навального, его разместили в трехместной камере карантинного отделения.
- Там Навальный содержится один. Он пробудет в этой камере 14 суток карантина.
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