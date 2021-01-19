В Кремле прокомментировали возвращение и задержание Алексея Навального. Там заверили, что Владимир Путин не боится оппозиционного политика.

Как отметили журналисты на брифинге пресс-секретаря Путина, быстрое задержание Навального, к тому же – с вероятными нарушениями, могло свидетельствовать именно о страхе Кремля. Об этом сообщает Meduza.

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Дмитрий Песков ответил, что такие утверждения являются полной ерундой. "Не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением российского законодательства", – отметил он.

Федеральная служба исполнения наказаний имела и имеет претензии к Навальному, были нарушены определенные правила,

– отметил спикер Путина.

И добавил, что по статистике за последние 3 года в России правила условного срока нарушали примерно 18 тысяч раз. Мол, в отношении всех этих людей предпринимали определенные меры и Навальный – не исключение.

Призывы Навального к протестам

Кроме этого, Песков прокомментировал призывы Навального относительно протестов. Он назвал их "тревожными", однако заверил, что Кремль вовсе не боится возможных пикетов.

Справка. Перед тем, как Навальному избрали меру пресечения, он призвал россиян выходить на протесты. После ареста оппозиционера люди начали выходить на улицы.

Что произошло после возвращения Навального