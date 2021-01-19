У Кремлі прокоментували повернення та затримання Олексія Навального. Там запевнили, що Володимир Путін не боїться опозиційного політика.

Як зауважили журналісти на брифінгу речника Путіна, швидке затримання Навального, до того ж – з ймовірними порушеннями, могло свідчити саме про страх Кремля. Про це повідомляє Meduza.

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Дмитро Пєсков відповів, що такі твердження є повною нісенітницею. "Не потрібно якимось чином асоціювати президента з порушенням російського законодавства", – зазначив він.

Федеральна служба виконання покарань мала та має претензії до Навального, були порушені певні правила,

– зауважив речник Путіна.

Й додав, що за статистикою за останні 3 роки у Росії правила умовного терміну порушували приблизно 18 тисяч разів. Мовляв, щодо всіх цих людей вживали певних заходів і Навальний – не виняток.

Заклики Навального до протестів

Крім цього, Пєсков прокоментував заклики Навального щодо протестів. Він назвав їх "тривожними", проте запевнив, що Кремль зовсім не боїться можливих пікетів.

Довідка. Перед тим, як Навальному обрали запобіжний захід, він закликав росіян виходити на протести. Після арешту опозиціонера люди почали виходити на вулиці.

Що відбулося після повернення Навального