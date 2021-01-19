Путін не боїться Навального, – Пєсков про затримання опозиціонера
У Кремлі прокоментували повернення та затримання Олексія Навального. Там запевнили, що Володимир Путін не боїться опозиційного політика.
Як зауважили журналісти на брифінгу речника Путіна, швидке затримання Навального, до того ж – з ймовірними порушеннями, могло свідчити саме про страх Кремля. Про це повідомляє Meduza.
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Дмитро Пєсков відповів, що такі твердження є повною нісенітницею. "Не потрібно якимось чином асоціювати президента з порушенням російського законодавства", – зазначив він.
Федеральна служба виконання покарань мала та має претензії до Навального, були порушені певні правила,
– зауважив речник Путіна.
Й додав, що за статистикою за останні 3 роки у Росії правила умовного терміну порушували приблизно 18 тисяч разів. Мовляв, щодо всіх цих людей вживали певних заходів і Навальний – не виняток.
Заклики Навального до протестів
Крім цього, Пєсков прокоментував заклики Навального щодо протестів. Він назвав їх "тривожними", проте запевнив, що Кремль зовсім не боїться можливих пікетів.
Що відбулося після повернення Навального
- Російського опозиціонера затримали одразу після повернення з Німеччини, у московському аеропорту "Шереметьєво".
- Звідти політика вивезли до поліцейського відділку у Хімках. Там його взяли під варту до обрання запобіжного заходу.
- Прокурор просив для Навального 30 діб арешту. Суддя погодився. Опозиціонер перебуватиме у СІЗО "Матроська тиша".
- За словами правозахисників, які відвідували Навального, його розмістили у трьохмісній камері карантинного відділення.
- Там Навальний утримується один. Він пробуде в цій камері 14 діб карантину.
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