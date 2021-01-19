Пресненський суд Москви відмовився прийняти позов опозиційного політика Олексія Навального проти речника президента Росії Дмитра Пєскова. У документі мовилося про захист честі та гідності. Річ у тім, що раніше Пєсков звинувачував Навального у співпраці з ЦРУ.

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Раніше суд залишив позов без руху через якісь недоліки. Але тепер його статус змінився на "Повернено". Водночас датою ухвалення такого рішення вказано 12 січня. Про це повідомляє "МБХ медіа" з посиланням на картотеку суду.

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Причиною повернення суд назвав статті 131 і 132 Цивільного процесуального кодексу. Вони регламентують форму та зміст позовної заяви, а також документи, що додаються до неї.

Згодом у суді уточнили, що позов повернули через те, що "не було усунено недоліки, що стали підставою для залишення позову без руху".

Вони не мають змоги повторно подати аналогічний позов, вони можуть щонайменше ще оскаржити, а також можуть просто усунути недоліки та повторно подати цей позов,

– додали в суді.

Про яку справу мовиться

Навальний подав цей позов в листопаді 2019 року. У документі він зазначив: "Пєсков заявив, що звинувачення Навального у бік Путіна інспіровано ЦРУ".

За словами Пєскова, у нього справді є така інформація. І він навіть може сказати конкретно, що з Навальним буцімто не вперше працюють фахівці ЦРУ та начебто дають йому різні інструкції.

Однак опозиціонер переконує, що такі заяви не відповідають дійсності та порочать його честь, гідність і ділову репутацію.

Крім того, в позові Навальний попросив зобов'язати Пєскова опублікувати спростування на офіційному сайті Адміністрації президента. Це має відбутися не пізніше ніж за 10 днів з моменту, коли рішення суду набере чинності.

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