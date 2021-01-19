Навальный подавал иск против Пескова: суд его не принял
Пресненский суд Москвы отказался принять иск оппозиционного политика Алексея Навального против представителя президента России Дмитрия Пескова. В документе говорилось о защите чести и достоинства. Дело в том, что ранее Песков обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ.
Суд не принял иск Навального к Пескова: подробности
Ранее суд оставил иск без движения из-за каких-то недостатов. Но теперь его статус изменился на "Возвращено". В то же время датой принятия такого решения указано 12 января. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на картотеку суда.
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Причиной возвращения суд назвал статьи 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса. Они регламентируют форму и содержание искового заявления, а также прилагаемых к нем документов.
Впоследствии в суде уточнили, что иск вернули из-за того, что "не были устранены недостатки, послужившие основанием для оставления иска без движения".
Они не имеют возможности повторно подать аналогичный иск, они могут по меньшей мере еще обжаловать, а также могут просто устранить недостатки и повторно подать этот иск,
– добавили в суде.
О каком деле идет речь
- Навальный подал этот иск в ноябре 2019 года. В документе он отметил: "Песков заявил, что обвинения Навального в сторону Путина инспирировано ЦРУ".
- По словам Пескова, у него действительно есть такая информация. И он даже может сказать конкретно, что с Навальным якобы не впервые работают специалисты ЦРУ и якобы дают ему разные инструкции.
- Однако оппозиционер утверждает, что такие заявления не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.
- Кроме того, в иске Навальный попросил обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте Администрации президента. Это должно произойти не позднее чем через 10 дней с момента, когда решение суда вступит в силу.
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Последние события вокруг Алексея Навального
- 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он находился на лечении после отравления "Новичком".
- Самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково". Однако в последний момент его перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Администрация "Внуково" заявила, что такое решение было принято якобы по техническим причинам.
- Навальный был рад вернуться на родину и заявил, что это его "лучший день". Однако через несколько минут политика задержали силовики, когда тот проходил паспортный контроль.
- Сначала оппозиционера задержали якобы для выяснения обстоятельств пересечения государственной границы. А спустя какое-то время вообще вывезли из Москвы в подмосковный городок Химки.
- Там Навальному была избрана мера пресечения – 30 суток под стражей.
- Российские власти заявили, что Навального задержали как фигуранту по делу "Ив Роше" 7-летней давности.
- Кремль хочет изменить приговор оппозиционеру с условного на реальный. Суд перенесли на февраль.
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