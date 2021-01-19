Пресненский суд Москвы отказался принять иск оппозиционного политика Алексея Навального против представителя президента России Дмитрия Пескова. В документе говорилось о защите чести и достоинства. Дело в том, что ранее Песков обвинил Навального в сотрудничестве с ЦРУ.

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Ранее суд оставил иск без движения из-за каких-то недостатов. Но теперь его статус изменился на "Возвращено". В то же время датой принятия такого решения указано 12 января. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на картотеку суда.

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Причиной возвращения суд назвал статьи 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса. Они регламентируют форму и содержание искового заявления, а также прилагаемых к нем документов.

Впоследствии в суде уточнили, что иск вернули из-за того, что "не были устранены недостатки, послужившие основанием для оставления иска без движения".

Они не имеют возможности повторно подать аналогичный иск, они могут по меньшей мере еще обжаловать, а также могут просто устранить недостатки и повторно подать этот иск,

– добавили в суде.

О каком деле идет речь

Навальный подал этот иск в ноябре 2019 года. В документе он отметил: "Песков заявил, что обвинения Навального в сторону Путина инспирировано ЦРУ".

По словам Пескова, у него действительно есть такая информация. И он даже может сказать конкретно, что с Навальным якобы не впервые работают специалисты ЦРУ и якобы дают ему разные инструкции.

Однако оппозиционер утверждает, что такие заявления не соответствуют действительности и порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

Кроме того, в иске Навальный попросил обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте Администрации президента. Это должно произойти не позднее чем через 10 дней с момента, когда решение суда вступит в силу.

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