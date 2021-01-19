Палац російського президента Володимира Путіна розмістився на узбережжі Чорного моря, а саме під Геленджиком. Але це не просто резиденція, радше ціле королівство з неприступними парканами, власним портом, церквою і навіть прикордонним пунктом. Це прямо окрема держава всередині Росії.

Найбільший приватний житловий будинок у Росії

Його офіційна площа становить 17 691 квадратний метр. А оточує маєток територія в 7 тисяч гектарів, хоча документи кажуть лише про 68 гектарів. І це все офіційна безпольотна зона. Про це мовиться у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального.

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Загальна панорама президентських володінь / Фото ФБК

Тут, зокрема, розмістилися:

церква;

оранжерея площею у 2 500 квадратних метри: за рослинами тут постійно стежать щонайменше 40 садівників;

гігантський 80-метровий міст, що веде до чайного будиночку площею у 2 500 квадратних метри;

амфітеатр, який постійно будують і перебудовують;

вертолітний майданчик і льодовий палац;

побутові будівлі, гуртожиток, будинок штабу: в останньому працюють основні керівники.

А для того, щоб господар всією Росії зміг вийти покупатися на морі, для нього в скелі створили спеціальний тунель.

Ці дверцята – це дегустаційна кімната, спеціально замаскована під гору: тут відкривається найкращий із можливих видів на море / Фото ФБК

Додамо, що вся територія навколо маєтку належить ФСБ. І у вересні 2020 року її повністю передали в оренду до 2068 року фірмі, якій належить палац. Для здійснення науково-дослідної та освітньої діяльності, полювання та риболовлі.



Супутниковий знімок маєтку Путіна / Фото ФБК

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А що ж там усередині

Складається палац із 3 поверхів:

На цокольному розмістилися спазона, масажна, косметологічний кабінет, спакапсула, перукарня. А для водних процедур є величезний басейн, сауни, хамами, купелі та чаші для купання. А з басейну можна потрапити надвір – в місце, що має назву аквадискотека. З більш традиційного є "коктейль-хол", звідки можна потрапити або в домашній кінотеатр, або в дегустаційну кімнату та винний льох.



Басейн, в якому так любить плавати російський президент / Фото ФБК

Перший поверх – парадний, з розкішними просторими залами. Тут є все, щоб приймати, а головне розважати гостей. До їхніх послуг – наприклад, "читальня" та "музична вітальня".



Майже королівська читальня / Фото ФБК

На другому поверсі – численні гостьові спальні та головна господарська кімната (площа путінської спальні становить 260 квадратних метри), А ще зимовий сад і кілька кімнат для відпочинку.



Спальня Путіна / Фото ФБК

Також палац Путіна може похвалитися власними казино, треком для електричних машинок і спортивною залою.



Лас-Вегас у маєтку російського президента / Фото ФБК

Надрозкішні меблі

Цікаво, що серед постачальників меблів – компанія Citterio Atena. Це суперексклюзивний італійський меблевий будинок, що продає штучні товари лише під замовлення. Знайти за об’явою нічого не вийде. Також фігурує фірма Pozzoli. Вони роблять настільки ексклюзивні меблі, що десятиліттями пам'ятають всіх своїх покупців.

І ціни – відповідні:

понад 4 мільйони рублів коштує найдорожчий стіл;

шкіряний диван коштує 2 мільйони, а в палаці таких – 47 штук;

стіл з вбудованим баром купили за 4 мільйони;

звичайнісінький туалетний столик коштує всього 2 мільйони.

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Меблі в путінському палаці / Фото ФБК

Як на вищевикладену інформацію відреагували в Кремлі

Речник російського президента традиційно усе спростовує. Каже, що розкішний палац "не має нічого спільного з реальністю". І у російського лідера начебто немає такої нерухомості. Про це повідомляє 24 канал.

З новим розслідуванням Навального не знайомилися. По суті, це неправда,

– підкреслив Пєсков.