Росіяни вийшли на протест на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Раптово серед натовпу активісти побачили чоловіка, який виліз на ліхтар і вимагав, щоб Навального депортували. Чоловіка зняли з ліхтаря і побили.

Чоловік виліз на ліхтар, який розташований на Пушкінській площі. Відео побиття опублікували на телеграм-каналі "Меркури" та "BEXA".

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Він тримав в руках плакат з непристойним надписом та вимогою депортувати Олексія Навального. Цікаво, що обличчя противника опозиціонера розгледіти важко – на ньому була велика накидка.

Спочатку прихильники Навального закидували його сніжками, а пізніше, коли той не захотів спускатися, й самі вилізли на ліхтар. Троє активістів добралися до чоловіка в накидці та просто скинули його за землю, а інші – зловили.

Після падіння на противника Навального одразу ж накинулись протестувальники та почали жорстоко бити ногами та кулаками. Деякі намагались заспокоїти натовп, аби не вбити чоловіка взагалі.

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