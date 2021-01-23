Чоловіка, який протестував проти Навального, жорстоко побили: відео
Росіяни вийшли на протест на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. Раптово серед натовпу активісти побачили чоловіка, який виліз на ліхтар і вимагав, щоб Навального депортували. Чоловіка зняли з ліхтаря і побили.
Чоловік виліз на ліхтар, який розташований на Пушкінській площі. Відео побиття опублікували на телеграм-каналі "Меркури" та "BEXA".
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Він тримав в руках плакат з непристойним надписом та вимогою депортувати Олексія Навального. Цікаво, що обличчя противника опозиціонера розгледіти важко – на ньому була велика накидка.
Спочатку прихильники Навального закидували його сніжками, а пізніше, коли той не захотів спускатися, й самі вилізли на ліхтар. Троє активістів добралися до чоловіка в накидці та просто скинули його за землю, а інші – зловили.
Після падіння на противника Навального одразу ж накинулись протестувальники та почали жорстоко бити ногами та кулаками. Деякі намагались заспокоїти натовп, аби не вбити чоловіка взагалі.
Противника Навального жорстоко побили: дивіться відео
Протести в Росії: що відомо
- Росіяни вийшли на протести у багатьох містах. Вони підтримують опозиціонера Олексія Навального та вимагають, аби його звільнили.
- Навального заарештували 17 січня. У цей день він повернувся до Росії з Німеччини, де тривалий час лікувався після отруєння "Новачком".
- Силовики почали затримувати людей у Москві 23 січня ще до того, як почались протести. Серед затриманих була й дитина. Відео жорстокого поводження з неповнолітнім можна подивитися тут.
- У Росії вже намагались виправдатись за інцидент. Там зазначили, що нібито "хотіли вивести за периметр для її ж безпеки".
- Також 23 січня орієнтовно о 14:15 затримали дружину Навального Юлію. Вона опублікувала фото в автозаку.
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