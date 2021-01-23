Під час мітингу у Москві на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, який відбувається 23 січня, поліцейські жорстоко затримали дитину. У Росії кажуть, що це задля безпеки.

Навіщо затримали дитину

Дитину нібито намагались вивести за периметр для її ж безпеки. Про це заявила дитяча омбудсменка Росії Ганна Кузнєцова, повідомляє "РИА новости".

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За її словами, зараз дитина біля батьків.

Крім того, у громадській палаті Росії щодо демографії та захисту сім'ї зауважили, що масової участі дітей у мітингах не було. Глава комісії Сергій Рибальченко стверджує, що підлітки є, а дітей мало.

Активних силових дій я поки не бачив у ставленні молодих людей,

– переконує Рибальченко.

Дивіться відео, на якому силовики жорстоко затримали дитину:

Чому в Росії відбуваються протести

Росіяни влаштували акції протесту у багатьох містах, аби підтримати Навального.

Річ у тім, що опозиціонер повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння "Новачком", 17 січня. Його одразу ж затримали в аеропорту.

Справа стосується схем із компанією "Ів-Роше" та тягнеться ще з 2014 року.

Умовний термін Навального (3,5 роки) хочуть замінити на реальний. Наразі політика ув'язнили в СІЗО на 30 діб.

До речі, на мітингах вже затримали Юлію Навальну – дружину опозиціонера.

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