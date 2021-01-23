Во время митинга в Москве в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит 23 января, полицейские жестоко задержали ребенка. В России говорят, что это ради безопасности.

Зачем задержали ребенка

Ребенка якобы пытались вывести за периметр для его же безопасности. Об этом заявила детская омбудсмен России Анна Кузнецова, сообщает "РИА новости".

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По ее словам, сейчас ребенок возле родителей.

Кроме того, в общественной палате России по демографии и защите семьи отметили, что массового участия детей в митингах не было. Глава комиссии Сергей Рыбальченко утверждает, что подростки есть, а детей мало.

Активных силовых действий я пока не видел в отношении молодых людей,

– убеждает Рыбальченко.

Смотрите видео, на котором силовики жестоко задержали ребенка:

Почему в России происходят протесты

Россияне устроили акции протеста во многих городах, чтобы поддержать Навального.

Дело в том, что оппозиционер вернулся из Германии, где лечился от отравления "Новичком", 17 января. Его сразу же задержали в аэропорту.

Дело касается схем с компанией "Ив-Роше" и тянется еще с 2014 года.

Условный срок Навального (3,5 года) хотят заменить на реальный. Сейчас политика заключили в СИЗО на 30 суток.

Кстати, на митингах уже задержали Юлию Навальную – жену оппозиционера.

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