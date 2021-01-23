В столице России продолжаются протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики задерживают активистов, а также часто используют против них физическую силу.

Силовики избивают активистов

На протестах в Москве 23 января правоохранители продолжают задерживать протестующих, сообщает 24 канал.

Узнайте больше В городах России вспыхнули акции в поддержку Навального: сотни задержанных – фото, видео

Часто российские силовики делают это слишком жестко, нанося активистам физические повреждения. Фото и видео с людьми, которым правоохранители разбили головы и лица, выкладывают в российских телеграммах.

Силовиков не останавливает ничего. Например, после задержания у парня случился приступ астмы, он потерял сознание. Но правоохранители хотели надеть на него наручники.



Пострадавший во время акции протеста на улице Пушкинской / телеграмм Avtozaklive



Силовики жестко схватили активиста за лицо / Телеграмм "Лентач"



Мужчине разбили голову на акции / Фото издания Znak (18+)

Правоохранители ранили протестующего: смотрите видео (18+)

Після затримання у хлопця стався приступ астми: дивіться відео

Обратите внимание На протестах в России силовики задержали ребенка: шокирующее видео

Задержание Алексея Навального и протесты: коротко