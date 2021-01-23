Разбитые головы и окровавленные лица: в Москве силовики избивают активистов – фото, видео 18+
В столице России продолжаются протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики задерживают активистов, а также часто используют против них физическую силу.
Силовики избивают активистов
На протестах в Москве 23 января правоохранители продолжают задерживать протестующих, сообщает 24 канал.
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Часто российские силовики делают это слишком жестко, нанося активистам физические повреждения. Фото и видео с людьми, которым правоохранители разбили головы и лица, выкладывают в российских телеграммах.
Силовиков не останавливает ничего. Например, после задержания у парня случился приступ астмы, он потерял сознание. Но правоохранители хотели надеть на него наручники.
Пострадавший во время акции протеста на улице Пушкинской / телеграмм Avtozaklive
Силовики жестко схватили активиста за лицо / Телеграмм "Лентач"
Мужчине разбили голову на акции / Фото издания Znak (18+)
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Задержание Алексея Навального и протесты: коротко
- Оппозиционный политик вернулся из Германии 17 января. Там он лечился от отравления "Новичком".
- После приземления Навального задержали, а на следующий день избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток.
- Сторонники политика собрались 23 января на митинги в ряде городов: Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Томск, Кемерово, Владивосток, Хабаровск. Там часто вспыхивают столкновения, есть сотни задержанных.
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