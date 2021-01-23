У столиці Росії тривають протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Силовики затримують активістів, а також часто використовують проти них фізичну силу.

Силовики б'ють активістів

На протестах у Москві 23 січня правоохоронці продовжують затримувати протестувальників, повідомляє 24 канал.

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Часто російські силовики роблять це надто жорстко, завдаючи активістам фізичних ушкоджень. Фото та відео з людьми, яким правоохоронці розбили голови та обличчя викладають у російських телеграмах.

Силовиків не зупиняє нічого. Наприклад, після затримання у хлопця стався приступ астми, він знепритомнів. Але правоохоронці хотіли одягти на нього наручники.



Постраждалий під час акції протесту на вулиці Пушкінській / телеграм Avtozaklive



Силовики жорстко схопили активіста за обличчя / Телеграм "Лентач"



Чоловіку розбили голову на акції / Фото видання Znak (18+)

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Протести у Москві: основне

У столиці Росії акція проходить на Пушкінській площі.

За даними прокремлівських інформаційних агенцій, люди кидають яйця, пластикові пляшки та петарди в правоохоронців.

Натомість у мережі пишуть, що насправді це сніжки.

Затримання Олексія Навального та протести: коротко