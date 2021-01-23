Розбиті голови й закривавлені обличчя: у Москві силовики б'ють активістів – фото, відео 18+
У столиці Росії тривають протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Силовики затримують активістів, а також часто використовують проти них фізичну силу.
Силовики б'ють активістів
На протестах у Москві 23 січня правоохоронці продовжують затримувати протестувальників, повідомляє 24 канал.
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Часто російські силовики роблять це надто жорстко, завдаючи активістам фізичних ушкоджень. Фото та відео з людьми, яким правоохоронці розбили голови та обличчя викладають у російських телеграмах.
Силовиків не зупиняє нічого. Наприклад, після затримання у хлопця стався приступ астми, він знепритомнів. Але правоохоронці хотіли одягти на нього наручники.
Постраждалий під час акції протесту на вулиці Пушкінській / телеграм Avtozaklive
Силовики жорстко схопили активіста за обличчя / Телеграм "Лентач"
Чоловіку розбили голову на акції / Фото видання Znak (18+)
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Після затримання у хлопця стався приступ астми: дивіться відео
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Протести у Москві: основне
- У столиці Росії акція проходить на Пушкінській площі.
- За даними прокремлівських інформаційних агенцій, люди кидають яйця, пластикові пляшки та петарди в правоохоронців.
- Натомість у мережі пишуть, що насправді це сніжки.
Затримання Олексія Навального та протести: коротко
- Опозиційний політик повернувся з Німеччини 17 січня. Там він лікувався від отруєння "Новачком".
- Після приземлення Навального затримали, а наступного дня обрали запобіжний захід – взяли під варту на 30 діб.
- Прихильники політика зібралися 23 січня на мітинги у низці міст: Улан-Уде, Чита, Благовєщенськ, Іркутськ, Комсомольськ-на-Амурі, Магадан, Томськ, Кемерово, Владивосток, Хабаровськ. Там часто спалахують сутички, є сотні затриманих.
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