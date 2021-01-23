Протесты за Навального в Москве превратились в снежные побоища: пострадала машина ФСБ – видео
В Москве наряду с другими российскими городами состоялись акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики традиционно пытались подавить настроения митингующих, зато последние отвечают им снежками. В итоге досталось не только правоохранителям, но и спецавтомобилям.
Снежные бои в Москве: детали
Митингующие начали отвечать снежками на силу правоохранителей еще после начала акций. Однако самые активные бои начались под вечер. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на популярные российские телеграм-каналы.
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Снежками забрасывают не только правоохранителей, но, в частности, и автозаки и машины с мигалками.
В Москве митингующие забрасывают полицейские машины снежками: смотрите видео
Разбили машину ФСБ и ранили водителя
Досталось и авто, которое по некоторым данным закреплено за ФСБ. Сначала его митингующие забросали снежками, а затем, как сообщают некоторые СМИ, начали бить ногами. В итоге в машине разбито заднее стекло и водителю повредили глаз.
Нападение на машину со спецномерами в Москве: видео
Напротив цирка на Цветном бульваре протестующие напали на автомобиль с номерами АМР. Разбили стекло и ранили водителя. Он держался за глаз, и ему оказали медицинскую помощь. Скорее всего, что-то тяжелое там. Он с трудом поехал, держа один глаз фактически рукой,
– рассказал журналист одного из прокремлевских изданий.
Последствия атаки на автомобиль со спецномерами в Москве: видео
Во что превратилась машина ФСБ после нападения митингующих / Коллаж 24 канал
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