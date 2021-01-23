В Москве наряду с другими российскими городами состоялись акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики традиционно пытались подавить настроения митингующих, зато последние отвечают им снежками. В итоге досталось не только правоохранителям, но и спецавтомобилям.

Снежные бои в Москве: детали

Митингующие начали отвечать снежками на силу правоохранителей еще после начала акций. Однако самые активные бои начались под вечер. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на популярные российские телеграм-каналы.

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Снежки пошли в ход в центре Москвы: смотрите видео

Снежками забрасывают не только правоохранителей, но, в частности, и автозаки и машины с мигалками.

В Москве митингующие забрасывают полицейские машины снежками: смотрите видео

Разбили машину ФСБ и ранили водителя

Досталось и авто, которое по некоторым данным закреплено за ФСБ. Сначала его митингующие забросали снежками, а затем, как сообщают некоторые СМИ, начали бить ногами. В итоге в машине разбито заднее стекло и водителю повредили глаз.

Нападение на машину со спецномерами в Москве: видео

Напротив цирка на Цветном бульваре протестующие напали на автомобиль с номерами АМР. Разбили стекло и ранили водителя. Он держался за глаз, и ему оказали медицинскую помощь. Скорее всего, что-то тяжелое там. Он с трудом поехал, держа один глаз фактически рукой,

– рассказал журналист одного из прокремлевских изданий.

Последствия атаки на автомобиль со спецномерами в Москве: видео

Во что превратилась машина ФСБ после нападения митингующих / Коллаж 24 канал

Заметим! Из-за ареста оппозиционера Алексея Навального 23 января в городах России прошли акции протеста. Уже известно о более 1 600 задержанных. Больше читайте здесь.