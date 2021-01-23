Біля слідчого ізолятору, в якому сидить російський опозиціонер Олексій Навальний, продовжуються затримання. Зокрема силовики жорстоко побили дівчину.

Вона заявила ЗМІ, що вагітна. Відео опублікували на телеграм-каналі "Дождь".

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Деталі інциденту

Журналіст медіа повідомив, що інцидент стався приблизно 200 метрів біля "Матроської тиші". Російські силовики накинулись на жінку.

Вона повідомила про свою вагітність та про те, що її чоловік – людина з інвалідністю.

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