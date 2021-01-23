Заявила, що вагітна: російські силовики побили дівчину – відео
Біля слідчого ізолятору, в якому сидить російський опозиціонер Олексій Навальний, продовжуються затримання. Зокрема силовики жорстоко побили дівчину.
Вона заявила ЗМІ, що вагітна. Відео опублікували на телеграм-каналі "Дождь".
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Деталі інциденту
Журналіст медіа повідомив, що інцидент стався приблизно 200 метрів біля "Матроської тиші". Російські силовики накинулись на жінку.
Вона повідомила про свою вагітність та про те, що її чоловік – людина з інвалідністю.
Російські силовики побили дівчину: дивіть відео телеграм-каналу "Дождь"
Протести на підтримку Навального: коротко
- У численних містах Росії 23 січня відбулись протести на підтримку Навального, якого ув'язнили в СІЗО на 30 діб.
- Російського опозиціонера затримали 17 січня, коли він повернувся з Німеччини, де лікувався від отруєння "Новачком".
- Через те, що він не з'являвся до поліції під час лікування, політику хочуть замінити умовний термін щодо справи "Ів-Роше" на реальний.
- Російські силовики продовжують жорстоко витісняти демонстрантів. Зокрема вони розбивають мітингувальникам голови.
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