В Санкт-Петербурге, как и в ряде городов России, продолжаются протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Во время митинга работник ОМОНа со всей силы ударил в живот женщину.

Перед тем, как подвергнуться удару, пострадавшая пыталась подойти к силовикам, которые вели задержанного. Видео инцидента опубликовал один из российских телеграм-каналов, информирует 24 канал.

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На видео видно, как силовик без раздумий ударил пожилую женщину после ее вопроса: "Зачем вы его задерживаете?". Пострадавшая сразу упала на асфальт и начала кричать.

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Очевидцы сразу после инцидента позвонили в скорую помощь. Телеграм канал Baza сообщает, что врачи диагностировали у 54-летней Маргариты Иуды сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Ее доставили в медпункт на Московском вокзале, а оттуда отправили в больницу имени Джанелидзе.

Обратите внимание! В Петербурге 23 января силовики закрыли станцию ​​метро "Адмиралтейская", которая является ближайшей к месту сбора участников акции. Там якобы "начали ремонтные работы эскалатора".

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