В Санкт-Петербурге ОМОНовец ударил ногой женщину: возмутительное видео
В Санкт-Петербурге, как и в ряде городов России, продолжаются протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Во время митинга работник ОМОНа со всей силы ударил в живот женщину.
Перед тем, как подвергнуться удару, пострадавшая пыталась подойти к силовикам, которые вели задержанного. Видео инцидента опубликовал один из российских телеграм-каналов, информирует 24 канал.
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На видео видно, как силовик без раздумий ударил пожилую женщину после ее вопроса: "Зачем вы его задерживаете?". Пострадавшая сразу упала на асфальт и начала кричать.
ОМОНовец ударил женщину ногой: смотрите видео
Очевидцы сразу после инцидента позвонили в скорую помощь. Телеграм канал Baza сообщает, что врачи диагностировали у 54-летней Маргариты Иуды сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. Ее доставили в медпункт на Московском вокзале, а оттуда отправили в больницу имени Джанелидзе.
Митинги в поддержку Навального: что нужно знать
- 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления "Новичком". Его сразу задержали, а впоследствии – избрали меру пресечения в виде 30 дней содержания под стражей.
- В своем видеообращении Навальный призвал людей выходить на протесты. Задержание его сторонников началось уже 21 января.
- 23 января сразу в нескольких городах России люди начали выходить на улицы в поддержку оппозиционера.
- Силовики жестоко задерживали митингующих и забирали активистов в автозаки. В Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах уже задержали более 1 800 человек.
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