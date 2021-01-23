У Санкт-Петербурзі ОМОНівець вдарив ногою жінку: обурливе відео
У Санкт-Петербузі, як ів низці міст Росії, тривають протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Під час мітингу працівник ОМОНу з усіє сили вдарив у живіт жінку.
Перед тим, як зазнати удару, постраждала намагалася підійти до силовиків, які вели затриманого. Відео інциденту опублікував один з російських телеграм-каналів, інформує 24 канал.
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На відео видно, як силовик без роздумів вдарив жінку похилого віку після її запитання: "Навіщо ви його затримуєте?". Постраждала одразу впала на асфальт і почала кричати.
Очевидці одразу після інциденту зателефонували у швидку допомогу. За інформацією "МБХ Медіа", після удару жінку госпіталізували в медпункт на Московському вокзалі.
Мітинги в підтримку Навального: що треба знати
- 17 січня Олексій Навальний повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався після отруєння "Новачком". Його одразу затримали, а згодом – обрали запобіжний захід у вигляді 30 днів утримання під вартою.
- У своєму відеозверненні Навальний закликав людей виходити на протести. Затримання його прихильників розпочалося вже 21 січня.
- 23 січня одразу у декількох містах Росії люди почали виходити на вулиці на підтримку опозиціонера.
- Силовики жорстоко затримували мітингувальників та забирали активістів в автозаки. У Москві, Санкт-Петербурзі та інших російських містах вже затримали понад 1 800 людей.
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