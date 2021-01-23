У Санкт-Петербузі, як ів низці міст Росії, тривають протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Під час мітингу працівник ОМОНу з усіє сили вдарив у живіт жінку.

Перед тим, як зазнати удару, постраждала намагалася підійти до силовиків, які вели затриманого. Відео інциденту опублікував один з російських телеграм-каналів, інформує 24 канал.

До теми Росія охоплена масштабними протестами: вражаючі фото та відео з висоти

На відео видно, як силовик без роздумів вдарив жінку похилого віку після її запитання: "Навіщо ви його затримуєте?". Постраждала одразу впала на асфальт і почала кричати.

Очевидці одразу після інциденту зателефонували у швидку допомогу. За інформацією "МБХ Медіа", після удару жінку госпіталізували в медпункт на Московському вокзалі.

Зверніть увагу! У Петербурзі 23 січня силовики закрили станцію метро "Адміралтейська", яка є найближчою до місця збору учасників акції. Там нібито "почали ремонтні роботи ескалатора".

Мітинги в підтримку Навального: що треба знати